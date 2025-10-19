Receta fácil de bizcochuelo marmolado

En esta receta, basada en el desarrollo publicado por Infobae y complementada con fuentes especializadas, se detalla cómo preparar un bizcochuelo marmolado en forma sencilla, eficiente y con resultados estéticamente atractivos.
En esta receta, basada en el desarrollo publicado por Infobae y complementada con fuentes especializadas, se detalla cómo preparar un bizcochuelo marmolado en forma sencilla, eficiente y con resultados estéticamente atractivos.
La clave está en dividir la masa, teñir una parte con cacao y alternar las capas, trabajando con cuidado para conservar la textura esponjosa. A continuación se presentan dos secciones que guían el procedimiento y las recomendaciones principales.
3 huevos grandes
1 taza de azúcar (200 g)
½ taza de leche (125 ml)
½ taza de aceite neutro (girasol o maíz)
1 cucharadita de esencia de vainilla
2 tazas de harina leudante (240 g)
2 cucharadas colmadas de cacao amargo
1 pizca de sal
Preparación
Encender el horno a 180 °C. Engrasar y enharinar el molde elegido —puede ser tipo savarín, budinera o uno redondo común— para evitar que el bizcochuelo se adhiera.
Elaboración de la masa
En un recipiente amplio, batir los huevos con el azúcar hasta que la mezcla esté espumosa y de tono más claro. A continuación, incorporar la leche, el aceite y la esencia de vainilla, mezclando hasta integrar.
Agregado de los secos
Tamizar la harina leudante junto con la pizca de sal. Incorporar los ingredientes secos con movimientos envolventes, con cuidado de no desinflar la masa.
División y aplicación del cacao
Separar la masa en dos partes iguales. A una de ellas agregar el cacao amargo, tamizado, y mezclar hasta que quede uniforme.
Marmoleado en el molde
Verter por capas alternadas la masa clara y la masa oscura en el molde. Con un cuchillo o palillo (o brochette), trazar movimientos suaves en espiral para generar el efecto marmolado.
Cocción
Hornear entre 35 y 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro este salga seco o con pocas migas adheridas.
Reposo y desmoldado
Retirar del horno y dejar reposar unos minutos en el molde. Luego desmoldar sobre una rejilla para que se enfríe completamente antes de cortar.
El movimiento envolvente al incorporar los secos es esencial para conservar el aire incorporado en la mezcla. Esta práctica se recomienda en versiones similares de bizcochuelo marmolado en blogs de repostería.
Si fuera necesario, se puede agregar un toque de ralladura de naranja o algunas chispas de chocolate a la parte de cacao para intensificar sabor, según variantes sugeridas en la fuente original.
No abrir el horno en los primeros 30 minutos de cocción para evitar que el bizcochuelo se hunda por el cambio brusco de temperatura.
