Cuando llega la hora de la merienda, no siempre hace falta comprar facturas, galletitas o productos envasados. Con ingredientes que suelen estar en la alacena se pueden preparar pancitos saborizados caseros, una alternativa para compartir en familia y adaptar según los gustos de cada uno.
Pancitos saborizados caseros, fáciles y rendidores
Con harina, levadura, aceite y algunos condimentos se pueden preparar pancitos caseros para acompañar el mate o el café. La misma masa permite conseguir tres sabores diferentes: orégano, queso y provenzal.
La receta tiene una ventaja: a partir de una sola masa es posible obtener distintas variedades sin complicar la preparación.
Algunos pueden llevar orégano, otros queso rallado y otros una mezcla de ajo y perejil conocida como provenzal. El resultado es una tanda de pancitos dorados, con una textura tierna por dentro y una superficie ligeramente crocante.
Además, se pueden preparar con anticipación y servir tibios o a temperatura ambiente. Son una opción para acompañar el mate, el café o una infusión durante la tarde del domingo.
Pancitos saborizados: qué ingredientes se necesitan
Para preparar entre 12 y 15 pancitos medianos se necesitan ingredientes sencillos. La cantidad final puede variar según el tamaño que se les dé antes de llevarlos al horno.
Ingredientes para la masa:
500 gramos de harina de trigo.
10 gramos de levadura seca o 25 gramos de levadura fresca.
300 mililitros de agua tibia.
50 mililitros de aceite.
10 gramos de sal.
Una cucharadita de azúcar, opcional.
Para darles sabor:
Dos cucharadas de orégano seco.
100 gramos de queso rallado.
Una cucharada de provenzal deshidratada o una mezcla de ajo y perejil picados.
No es necesario utilizar los tres agregados en toda la preparación. Una alternativa es dividir la masa en tres partes y condimentar cada una de manera diferente. Así se obtiene una variedad de sabores con una sola receta.
Cómo preparar los pancitos saborizados paso a paso
El primer paso consiste en activar la levadura. Para hacerlo, se coloca en un recipiente con un poco del agua tibia y el azúcar. Se mezcla y se deja reposar unos minutos, hasta que comience a formar espuma.
Si se utiliza levadura seca instantánea, también se puede incorporar directamente a la harina, siguiendo las indicaciones del envase.
En otro recipiente se coloca la harina junto con la sal. Se agrega la levadura preparada, el aceite y el resto del agua de a poco. Se mezclan los ingredientes hasta formar una masa y luego se amasa durante unos 8 a 10 minutos, hasta conseguir una textura lisa y elástica.
Si la masa queda demasiado seca, se puede agregar una pequeña cantidad de agua. Si está muy pegajosa, conviene incorporar harina de a poco, sin excederse para evitar que los pancitos queden duros.
Una vez terminado el amasado, se forma un bollo, se coloca en un recipiente ligeramente aceitado y se cubre con un repasador limpio. Se deja reposar entre 45 y 60 minutos, o hasta que aumente visiblemente su volumen. El tiempo puede cambiar según la temperatura ambiente.
Cuando la masa haya levado, se divide en tres porciones. A una se le incorpora el orégano, a otra el queso rallado y a la última la provenzal. Se amasa suavemente cada parte para distribuir los ingredientes.
Después se forman bollitos del mismo tamaño y se acomodan en una placa para horno previamente aceitada o cubierta con papel para hornear. Se dejan descansar otros 20 minutos para que vuelvan a levar.
Por último, se cocinan en un horno precalentado a 200 °C durante aproximadamente 18 a 22 minutos, hasta que estén dorados. Es importante comprobar que estén bien cocidos antes de retirarlos.
Tres variedades para cambiar el sabor de la merienda
Una de las ventajas de esta preparación es que permite adaptar los ingredientes sin tener que hacer tres masas distintas.
Con orégano: es una alternativa sencilla, con un aroma característico. Se puede mezclar directamente con la masa o espolvorear un poco por encima antes de hornear.
Con queso: se puede utilizar queso rallado de pasta dura. Conviene distribuirlo bien durante el amasado para que aparezca en distintos sectores del pancito. Como el queso ya aporta sal, se puede reducir ligeramente la cantidad de sal de la receta.
Con provenzal: la combinación de ajo y perejil aporta un sabor más intenso. Se puede utilizar provenzal deshidratada o preparar una mezcla casera con ambos ingredientes bien picados. Si se elige la versión fresca, es importante que los ingredientes estén limpios y se incorporen en buenas condiciones.
También es posible combinar los sabores, por ejemplo, queso y orégano o queso y provenzal.
Cómo conservarlos para que se mantengan frescos
Una vez que salen del horno, conviene dejar que los pancitos se enfríen antes de guardarlos. Se pueden colocar en un recipiente limpio, seco y con tapa, para evitar que pierdan humedad o entren en contacto con otros alimentos.
Para quienes quieran guardar una parte de la tanda, los pancitos también pueden congelarse una vez fríos, en un recipiente o bolsa aptos para freezer. Al momento de consumirlos, se pueden calentar unos minutos en el horno.
Con una masa básica y algunos condimentos, la merienda del domingo puede tener una preparación casera, sencilla y adaptable a distintos gustos. La combinación de orégano, queso y provenzal permite ofrecer variedad sin multiplicar el trabajo en la cocina.