Descanso nocturno

Por qué algunas personas se despiertan con la boca seca y qué problemas de salud puede indicar este síntoma

Aunque una leve disminución de saliva durante la noche es normal por el ritmo circadiano, la sequedad bucal persistente al despertar puede estar vinculada con obstrucciones nasales, apnea del sueño, uso de ciertos medicamentos o enfermedades como la diabetes.