Despertar con la boca reseca, dificultad para tragar o la lengua pegada al paladar es una situación habitual que, según una revisión publicada en el Biomedical and Biotechnology Research Journal (BBRJ), afecta entre el 12% y el 63% de la población, con mayor incidencia en adultos mayores.
Por qué algunas personas se despiertan con la boca seca y qué problemas de salud puede indicar este síntoma
Aunque una leve disminución de saliva durante la noche es normal por el ritmo circadiano, la sequedad bucal persistente al despertar puede estar vinculada con obstrucciones nasales, apnea del sueño, uso de ciertos medicamentos o enfermedades como la diabetes.
Si bien durante el sueño las glándulas salivales reducen naturalmente su actividad como parte del ritmo circadiano, cuando esta molestia se vuelve frecuente puede advertir sobre alteraciones respiratorias, efectos secundarios de fármacos o afecciones sistémicas.
El origen más común es la respiración bucal nocturna. Cuando una obstrucción nasal —provocada por rinitis alérgica, tabique desviado, pólipos o un resfriado— impide el ingreso normal de aire por la nariz, la saliva se evapora con rapidez.
Dentro de este mecanismo se destaca la apnea obstructiva del sueño: un estudio publicado en Biomedical Journal reveló que quienes la padecen pasan en promedio el 96,7% del descanso con la boca abierta, frente al 26,7% de las personas sin esa condición.
Asimismo, los medicamentos representan la causa reversible más frecuente, ya que fármacos como antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos y antipsicóticos bloquean receptores de las glándulas salivales y reducen su flujo entre un 30% y un 50%.
En paralelo, enfermedades como la diabetes —donde un metaanálisis de BMC Oral Health estimó una prevalencia de boca seca superior al 42%—, el síndrome de Sjögren, el Parkinson o el VIH, junto con el consumo de alcohol y tabaco, profundizan el cuadro.
Qué consecuencias provoca en la salud bucal
La saliva lubrica los tejidos, neutraliza ácidos bacterianos y protege el esmalte. Su escasez crónica hace descender el pH oral y favorece la aparición de caries, enfermedad de las encías, mal aliento y candidiasis, además de reducir la durabilidad de arreglos dentales y dificultar el habla o la deglución.
Para prevenir la sequedad matinal, entidades como la Asociación Dental Americana y la Clínica Mayo aconsejan mantener una hidratación constante durante todo el día, evitar el alcohol y la cafeína antes de dormir, utilizar humidificadores en el dormitorio y tratar las obstrucciones nasales o ajustar los equipos de presión positiva en pacientes con apnea.
En el caso de quienes toman medicación crónica, los especialistas subrayan que nunca deben suspenderla por cuenta propia, sino consultar al médico para evaluar cambios de dosis u horarios.
Cuándo acudir a una consulta médica
Si bien un episodio aislado tras una noche de calor o deshidratación suele resolverse solo, es fundamental acudir al médico de cabecera, al otorrinolaringólogo o al odontólogo cuando la sequedad bucal es persistente o se acompaña de ronquidos intensos, pausas respiratorias nocturnas, somnolencia diurna excesiva, sed que interrumpe el descanso, ardor oral o sequedad ocular, señales que permiten detectar a tiempo trastornos respiratorios o metabólicos de base.