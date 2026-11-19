Nos escribe Marisa (34 años, Rawson): "Hola, Luciano, te escribo para preguntarte por el cansancio. En esta etapa del año... ¡es un tema inevitable! ¿Por qué vivimos agotados y hasta irritables? ¿Esto se relaciona con la sobredosis de la información?". Querida Marisa, muchas gracias por tu correo. Es una buena ocasión para reflexionar sobre un tema de época.
¿Por qué vivimos cansados?
El agotamiento contemporáneo no siempre responde a la falta de sueño, sino a una saturación psíquica que anula la capacidad de elaborar el malestar cotidiano.
En el escenario cultural contemporáneo, el cansancio emerge como una de las manifestaciones más persistentes del malestar subjetivo. Lejos de explicarse únicamente por la sobrecarga laboral o por un déficit estrictamente biológico, existe una forma de extenuación que es de orden psíquico.
El hecho de que una persona pueda dormir diez horas seguidas y despertar incluso más fatigada demuestra que este agotamiento no responde a la lógica fisiológica de la recuperación de energía, sino a un modo particular de relacionarnos con nuestras capacidades mentales.
Para comprender este fenómeno, es preciso distinguir entre el sufrimiento representado y el sufrimiento descargado. Mientras que el padecer neurótico clásico se articulaba en torno a una pregunta sobre las propias circunstancias y encontraba tramitación a través de "Otra escena" -como el sueño o el recuerdo-, las formas actuales del malestar suelen instalarse de manera muda.
El cansancio aparece entonces como un hecho cerrado sobre sí mismo que no admite cuestionamiento, en consonancia con una época en la que el vínculo con el otro deja de ser un espacio de interrogación para convertirse en un mero lugar de confirmación de lo que ya se cree saber.
Una clave fundamental para desentrañar el cansancio psíquico radica en la diferencia entre "hablar" en un sentido amplio -como ejercicio de asociación libre- y "contarle algo a alguien" con el afán de sacarse un peso de encima.
Cuando un sujeto logra desplegar su palabra en el plano de la representación, se produce un desplazamiento: deja de hablarle directamente al interlocutor presente para dirigirse hacia otra escena psíquica. En ese movimiento creador y lúdico, la palabra produce un verdadero alivio y el tiempo parece transcurrir con ligereza.
Por el contrario, cuando el habla pierde su capacidad representativa y se reduce a una dimensión contable, se transforma en pura descarga catártica. Quienes hablan sin parar, volcando sobre el otro una masa de quejas o relatos cotidianos para desagotarse, no obtienen alivio sino un vaciamiento extenuante.
Esta dinámica remite a la distinción psicoanalítica entre la transferencia y lo que Wilfred Bion denominó "depósito". Mientras la transferencia habilita un espacio de terceridad atravesado por la ambivalencia, en que el conflicto puede elaborarse, el depósito utiliza al otro como un receptáculo pasivo donde descargar una energía intolerablemente acumulada.
Pretender que el entorno funcione como depositario incondicional de nuestros desbordes conduce inevitablemente al desgaste vincular y a una fatiga estéril, tanto para quien descarga como para quien recibe esa masa de palabras sin tramitar.
Este agotamiento individual se ve amplificado por las condiciones de nuestra cultura, definida como una sociedad de la información. El bombardeo incesante de datos cerrados y repetitivos produce un sujeto hiperinformado pero profundamente cansado, porque la información no logra transformarse en saber.
A diferencia del saber -que se construye en el lazo con el otro a partir de una pregunta o un malentendido-, el consumo compulsivo de información busca confirmar de inmediato lo que ya se pensaba de antemano, anulando cualquier fricción o sorpresa.
En última instancia, esta acumulación de datos funciona como una defensa frente a la dificultad de habitar un tiempo en el que todavía no se sabe. Tolerar la incertidumbre de lo que aún no tiene respuesta nos acerca a la angustia.
Para evitar ese encuentro con la angustia, el sujeto contemporáneo recurre al agotamiento como una anestesia psíquica: saturarse de estímulos o descargarse verbalmente equivale a anular la capacidad de trabajo sobre la realidad. Sin embargo, al huir del no saber mediante el desagote informativo o catártico, el sujeto se vacía de su propia capacidad de decir algo singular sobre lo que le ocurre.
El origen estructural de esta fatiga ligada al lenguaje se remonta a la relación temprana con la figura materna, en la que el niño intenta hacer entrar su palabra en el otro exigiendo una coincidencia absoluta entre lo que pide y lo que recibe.
En ese circuito primario, el malentendido resulta intolerable y el cansancio se vuelve audible en el esfuerzo tenso de una palabra que fuerza su entrada en el interlocutor. Cuando esta matriz persiste en la adultez, da lugar a vínculos simbióticos que oscilan entre la gratificación total y la expulsión, sin margen para la ambivalencia ni para la diferenciación.
De este movimiento continuo de descarga y rechazo del tiempo surge de manera inseparable la irritabilidad. A diferencia de la defensa psíquica -que se despliega en el tiempo y construye una trama simbólica-, la irritabilidad es una reacción instantánea frente a un estímulo que se vuelve insoportable, tal como ocurre en la hiperestesia auditiva ante los ruidos cotidianos de quienes conviven con nosotros.
Si bien en la adolescencia esta irritabilidad cumple una función saludable de separación frente a la continuidad con los padres, su cronificación en la vida adulta estrecha la realidad psíquica.
El sujeto reactivo vive atrapado en la queja constante por cuestiones mínimas que no logra tramitar simbólicamente, clausurándose en la certeza de un "otro malo" que lo perjudica y volviéndose intolerante a los tiempos ajenos.
Frente al doble circuito del cansancio catártico y la irritabilidad reactiva, la salida no consiste en multiplicar las horas de sueño ni las técnicas de relajación física, sino en restituir la pausa. Esta pausa implica abrir una doble dimensión temporal.
Por un lado, exige recuperar la temporalidad interna de la palabra: dejar de hablar para vaciarse o para exigir confirmaciones exactas, permitiendo que el decir abra un espacio íntimo ligado al recuerdo, al sueño o al deseo.
Por otro lado, requiere abrir la dimensión de los tiempos del otro, aceptando que el semejante tiene sus propios recorridos y demoras que no coinciden con nuestra urgencia de gratificación inmediata.
Solo al renunciar a usar al otro como depósito de nuestras descargas y al tolerar la fricción de los tiempos diferentes, la palabra recupera su función de alivio y la realidad vuelve a ser un espacio habitable.
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