Conversando con un psicoanalista

La traición del desamor

El autor reflexiona sobre las raíces psíquicas del desamor, la envidia inconsciente y la traición que surge al romper un vínculo afectivo profundo. Un análisis clínico sobre cómo el rechazo a la deuda psíquica y la desconexión emocional operan como mecanismos de defensa frente al dolor de perder al otro.