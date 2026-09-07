Nos escribe Eloísa (38 años, Villa Pueyrredón):
Pacto narcisista
Las relaciones modernas enfrentan desafíos complejos, como el equilibrio entre el pasado y el presente. La dificultad de cerrar ciclos sentimentales afecta a muchas parejas. Eloísa comparte su experiencia en busca de claridad emocional.
“Hola Luciano, ¿cómo estás? Por acá con una consulta sobre un tema por el que ya te escribieron muchas veces, pero que quisiera retomar: las separaciones. Resulta que estoy bastante angustiada porque mi pareja no termina de separarse de su ex. No te digo que soy una tóxica que quiere que él no tenga más vínculo con la madre de su hijo (...)
(...) Está todo bien para mí con eso. Pero mi problema es que, para mí, él sigue teniendo toda una vida con ella ‘por los chicos’ y, para colmo, no me integra. A mí no me molestaría que si, por ejemplo, es el cumple de uno de los nenes, festejen juntos, pero lo que me hincha es ¡no estar invitada! Espero haber sido clara, quisiera conocer tu opinión”.
Querida Eloísa, muchas gracias por tu mensaje. Si me escribiste es porque esperás una validación de lo que planteás. Sabrás, entonces, que validación no es dar la razón. Si, como me da la impresión, sos una lectora habitual de esta columna, sabés que respondo sin asumir una actitud condescendiente.
Dicho de otro modo, respondo los mensajes haciéndome eco del sufrimiento que se me plantea, pero también ofreciendo un punto de vista que permita pensar más allá de la catarsis y la indignación a que se pueden prestar ciertas situaciones.
Me interesa que sientas que fuiste comprendida, para luego dar un paso más hacia una solución singular que habrás de buscar por tu cuenta (o en conversación con otras personas, quizá también con tu terapeuta).
La situación que comentás, querida Eloísa, tiene además algo de “típico”. Creo que este es el aspecto por el que podemos comenzar, para luego decirte unas palabras más específicas. Me refiero a la cuestión de la separación en los varones. Por supuesto, con la observación de que lo que plantearé es una generalización a la que es preciso añadirle mil matices.
No obstante, en términos generales puede decirse que muchos varones (y por qué no, lo mismo puede decirse de mujeres) se separan de una pareja, pero ese proceso de separación es inconcluso hasta que la pareja anterior no conozca a una nueva pareja. Es como si hubiera un pacto narcisista de auto-conservación: estamos separados, pero ninguno (en teoría) sigue con su vida.
En la práctica, por su puesto, esto no es así. Ya que cada uno tiene sus citas y vínculos, pero –mucho más cuando hay niños de por medio– cada vez que se ven se omite la referencia a la vida erótica. Es como si solo fueran “separados” y, como alguna vez propuse, se vuelven una “pareja de separados”.
Incluso me ha ocurrido conocer a personas que llevaban separadas más de dos décadas, con otras parejas (sin que los ex supieran) y que, cuando estaban juntas, se nombraban como cuando estaban casadas. Ese pacto narcisista, a su vez, funciona asociado a una denegación; por eso una nueva pareja siente que no encuentra lugar.
En cierta medida, el lugar está ocupado con el fantasma del vínculo anterior. Ahora sí, entonces, Eloísa, vayamos a las coordenadas de tu consulta y situemos que no creo que seas una “tóxica” -palabra con la que no estoy muy de acuerdo para nombrar un sufrimiento- sino que, en función de lo que desarrollé antes, creo que no te queda muy en claro cuánto tu pareja está separada de su pareja anterior.
Porque separada está. En efecto, me parece interesante cómo en tu mensaje puedo leer que hacés una distinción muy fina: no pretendés que se “desvincule”, sino que la separación sea efectiva; es decir, que cuando él vuelve a ese vínculo no sea el que era, porque así es que el vínculo no habría cambiado. Dicho de otra forma, la separación no es una interrupción del vínculo, sino su transformación.
Por eso me parece que no hay nada “tóxico” en tu planteo, sino que es una expectativa legítima. En este punto, me hubiera gustado saber un poco más acerca de cuál es tu relación con los hijos de tu pareja, si es que los conocés. En caso de que no, también podría tratarse de un indicador de querer mantener “mundos escindidos” para que la separación no tenga del todo su alcance.
Me parece notable que, en el caso del cumpleaños digas que ellos “festejen juntos” y vos no pidas ningún protagonismo, sino el rol de “invitada”, lo que demuestra que podés restarte de esa escena sin sentirte excluida. Por lo tanto, creo que la cuestión central, querida Eloísa, gira en torno a -como muy bien decís- la integración.
No es fácil construir vínculos después de una separación; en este punto espero que puedan darse el tiempo para conversar con profundidad sobre lo que vienen viviendo y, llegado el caso, pensar también en un espacio de acompañamiento para arribar a nuevos consensos.
Pienso que desde tu punto de vista puede estar operando la fantasía de “romper con una familia” (angustia típica), por eso te justificás para tratar de dejar en claro que no estás yendo contra los chicos; pero si dejaras de lado este temor, me parece que te vas a poder concentrar mucho mejor en el planteo de lo que querés como pareja. También vas a entender mejor lo que él puede darte y lo que no.
Digo esto último en relación a la familia que ustedes pueden tener, además de ser una pareja. Quizás ese sea un escenario a futuro, pero al menos está bien plantearlo para quede hecha la distinción: pareja y familia no siempre se recubren y tampoco la primera es garantía de la segunda.
Los movimientos por los que alguien, después de separarse, llega a constituir una nueva familia (o quizá la primera) son arduos y tendrían que ser comentados en una nota aparte. Lo mejor es dejar este tema para otra ocasión, pero aquí sí concluyó con el envío de un abrazo grande y el mejor deseo para que ustedes salgan adelante juntos.
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