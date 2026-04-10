La llamada “vista cansada”, conocida médicamente como presbicia, es una condición natural del ojo que dificulta enfocar objetos cercanos. Tradicionalmente, su aparición se ubicaba a partir de los 40 o 45 años. Sin embargo, en los últimos años, profesionales de la salud visual comenzaron a notar un cambio: cada vez más personas jóvenes consultan por síntomas compatibles con este trastorno.
Vista cansada: por qué aparece cada vez antes y cómo prevenir la presbicia
La presbicia ya no es solo una condición de la adultez. Especialistas advierten que el uso intensivo de pantallas y los nuevos hábitos visuales están adelantando sus síntomas. Qué hacer para cuidar la salud visual.
Una condición que se adelanta
La presbicia se produce por la pérdida progresiva de elasticidad del cristalino, la lente natural del ojo que permite enfocar a distintas distancias. Con el paso del tiempo, este mecanismo pierde capacidad de adaptación, lo que obliga a alejar los objetos para poder verlos con claridad.
Aunque se trata de un proceso fisiológico, distintos factores están contribuyendo a que sus manifestaciones se perciban antes. Entre ellos, el uso prolongado de dispositivos electrónicos ocupa un lugar central.
Celulares, computadoras y tablets forman parte de la vida cotidiana y demandan una atención visual constante a corta distancia. Esta exigencia sostenida genera fatiga ocular, que muchas veces se confunde con la aparición temprana de presbicia o incluso la acelera.
Los primeros signos suelen ser sutiles: dificultad para leer letras pequeñas, necesidad de más luz para realizar tareas de cerca, visión borrosa o cansancio ocular al final del día. También pueden aparecer dolores de cabeza o sensación de sequedad en los ojos.
Pantallas, hábitos y salud visual
El contexto actual, atravesado por el uso intensivo de pantallas, modificó la forma en que se utiliza la visión. A diferencia de otras épocas, donde la mirada alternaba entre distintas distancias, hoy predomina el enfoque cercano durante largas horas.
Este cambio impacta en la salud ocular. La menor frecuencia de parpadeo frente a las pantallas favorece la sequedad, mientras que la exposición continua puede generar lo que se conoce como fatiga visual digital.
Además, muchas personas no respetan pausas durante el trabajo o el estudio, lo que incrementa la sobrecarga en los músculos oculares. La iluminación inadecuada y las malas posturas también influyen en la aparición de molestias.
En este escenario, los especialistas recomiendan incorporar hábitos simples para reducir el impacto. Una de las estrategias más difundidas es la regla 20-20-20: cada 20 minutos, mirar un objeto a 20 pies (unos 6 metros) durante al menos 20 segundos. Este ejercicio permite relajar el enfoque y disminuir la fatiga.
También se aconseja mantener una distancia adecuada de las pantallas, ajustar el brillo y el contraste, y asegurar una buena iluminación del ambiente.
¿Es posible prevenir la vista cansada?
Si bien la presbicia no se puede evitar completamente —porque forma parte del envejecimiento natural—, sí es posible retrasar su aparición o reducir sus síntomas mediante hábitos saludables.
Los controles oftalmológicos periódicos son fundamentales, incluso en personas jóvenes que no presentan problemas visuales. Detectar a tiempo cualquier alteración permite intervenir de manera adecuada y evitar complicaciones.
En cuanto al tratamiento, existen distintas opciones según el grado de la condición y las necesidades de cada persona. Los anteojos para lectura siguen siendo la solución más habitual, aunque también hay lentes multifocales y, en algunos casos, alternativas quirúrgicas.
Otro aspecto clave es el cuidado general de la salud. Una alimentación equilibrada, rica en vitaminas y antioxidantes, contribuye al bienestar ocular. Nutrientes como la vitamina A, la luteína y los ácidos grasos omega-3 cumplen un rol importante en la función visual.
Asimismo, el descanso adecuado y la reducción del estrés también impactan en la salud de los ojos, ya que el cansancio general del organismo puede potenciar las molestias visuales.