Historia de pueblo

Cafferata detenida por el choque de dos hijos pródigos: Madelón "versus" Quinteros

“Yo iba a la escuela nacional y Gustavo a la fiscal. Nos enfrentamos varias veces en los ‘escuela contra escuela’, pero no entre clubes porque nos fuimos chiquitos del pueblo”, le contó Madelón a El Litoral. Se conocen de toda la vida y se enfrentaron en el Libertadores de América.