Cafferata detenida por el choque de dos hijos pródigos: Madelón "versus" Quinteros
“Yo iba a la escuela nacional y Gustavo a la fiscal. Nos enfrentamos varias veces en los ‘escuela contra escuela’, pero no entre clubes porque nos fuimos chiquitos del pueblo”, le contó Madelón a El Litoral. Se conocen de toda la vida y se enfrentaron en el Libertadores de América.
MADELÓN GUSTAVO QUINTEROS | Unión-Independiente | Torneo Apertura Fecha 10 | Estadio Libertadores de América. Foto: Juan Manuel Foglia
“Somos amigos de la vida con Gustavo Quinteros. Los dos nacimos en Cafferata. El fue a la escuela fiscal y yo fui al Nacional. El tiene un año menos que yo, pero varias veces nos enfrentamos y nos conocíamos desde chiquitos. Con el Chavo Desábato también somos muy amigos. Con Gustavo nunca competimos jugando para clubes, porque nos fuimos enseguida de Cafferata… Eso sí, le ganábamos siempre (risas)”. Cuando Leo Madelón nació en esa ciudad ubicada a poco más de 300 kilómetros de Santa Fe, tenía muchos menos que los 1.545 habitantes de ahora. Y ninguno de esos habitantes de la comuna, en ese entonces, se imaginaba que con diferencia de poco más de un año iban a nacer dos hombres que luego triunfaron y lo siguen haciendo en el fútbol grande de la Argentina y, en el caso de Quinteros, con trascendencia internacional.
Madelón se fue a jugar en San Lorenzo y Quinteros lo hizo primero en las inferiores de Newell’s y luego en Central Córdoba de Rosario. Tan reducida es la “patria chica” de Madelón y Quinteros, que el “Chavo” Desábato, el otro “famoso” del pueblo, es primo de Quinteros. Vaya a saber uno si alguna vez habrán coincidido, ya de grandes, viéndose en aquellas calles (muchas de ellas de tierra) y los potreros en los que habrán vivido sus años felices de la infancia.
El partido que los enfrenta no es un partido más. La historia de Cafferata lo recordará, viniendo ambos de un lugar chiquito al que ellos contribuyeron –y contribuyen- a que muchos se pregunten dónde queda ese lugar en el que nacieron. Madelón suele viajar muy seguido a Cafferata, siente que es su lugar al que vuelve cada vez que puede.
Madelón, el técnico Tatengue, relajado en Casa Unión. Foto: Flavio Raina.
Además, este partido los junta en un buen momento. Madelón ha mejorado a Unión, hizo que la gente deje de sufrir y de mirar esas tablas que asustaban cuando fueron a buscarlo. Llegó a este partido con tres victorias al hilo. Quinteros tuvo algunos contratiempos cuando se hizo cargo, pudo reforzar al equipo en el verano y este año solamente ha perdido un partido, incluso contabilizando los cinco amistosos que jugó antes de iniciarse el Apertura.
El “Chavo” Desábato llegó a jugar en la selección, convocado por Sabella. Sin dudas que tiene su propia chapa como para terciar entre los “famosos” de Cafferata, pero hay otro que no tuvo la misma trascendencia, aunque muchos lo recuerdan en Unión porque vistió la camiseta rojiblanca: Jorge Priotti. El también nació en esta localidad santafesina que, al menos por este martes, alteró su calma habitual por “culpa” de sus hijos pródigos.
Gustavo Quinteros, actual técnico de Independiente, hizo las inferiores en Newell’s y luego en Central Córdoba de Rosario.
De todos modos, no es la primera vez que se enfrentan. Lo hicieron hace poco (en 2024), cuando Quinteros dirigía a Vélez y Madelón estaba en Gimnasia, con victoria de Vélez por 3 a 1. Pero antes, en la B Nacional, en 2006, cuando el Olimpo de Madelón goleó 3-0 al San Martín de San Juan de Quinteros con goles de Federico García e Ismael Blanco.
Jorge Priotti, el otro “cafferatense”, dice: “Gloria, la mujer de Leo, es prima mía. Para que sepan, Cafferata tiene seis cuadras para un lado y seis para el otro. Nos conocemos todos. Y hay que portarse bien, porque todos saben la vida de todos. Yo crecí viendo a Leo y a Gustavo como los ‘súper héroes’ del pueblo. Tengo unos diez años menos que ellos, pero con Leo hablo mucho y he aprendido de él porque tiene un gran sentido de pertenencia con Cafferata. ¿Unión? Me fui llorando cuando descendimos en el 2003. Es increíble que hayamos perdido la categoría con ese equipo que teníamos. Me acuerdo de todo y de todos. A mi me llevó Kudelka a Unión y ahora que está dirigiendo a Newell’s y que yo vivo en Rosario, voy a ir a saludarlo… No sea cosa que no me reconozca de lo viejo que estoy (risas)”.
Y para el final, el “Gringo” Priotti tiró un pronóstico: “Se enfrentan dos grandes entrenadores, dos grandes equipos y van a empatar”, señaló antes del partido.