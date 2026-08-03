La Municipalidad de Santa Fe convocó al Concurso Privado de Precios 153/2026, el cual tiene una particularidad: se trata de una compulsa donde se podrán presentar las propuestas económicas para la compra de 27.960 plantines en plug, y 1.300 plantas ornamentales perennes destinadas a la ejecución del plan “Más Flores para Santa Fe”.
Llega una "explosión floral": proyectan comprar 30 mil plantines para paseos públicos de Santa Fe
Se incluyen plantas ornamentales. Se trata de un concurso de precios municipal: el Jardín Botánico, los Parques del Sur, Garay y Federal, las avenidas y bulevares principales, algunos de los lugares donde se plantarán.
Este programa es llevado adelante por la Dirección de Paisajismo Urbano y Producción Vegetal municipal, que ya está proyectando -cuando recién comienza agosto- atender a la temporada primavera-verano 2026/2027, con el fin de “embellecer, jerarquizar y fortalecer el paisaje floral de Santa Fe capital”.
Dicho programa busca incorporar flores de manera estratégica en los principales paseos públicos de la ciudad. El concurso “responde a la necesidad de intervenciones paisajísticas planificadas en plazas, parques, avenidas, bulevares y paseos de alto valor simbólico, histórico y de uso intensivo”, dicen las especificaciones técnicas.
“Identidad paisajística”
El fin es “optimizar la calidad ambiental urbana y reforzar la identidad paisajística mediante especies adaptadas a las condiciones ecológicas locales, garantizando su floración y desarrollo pleno durante la estación correspondiente”, agrega después.
Se priorizarán plantines y ornamentales listos para trasplante, “con sistema radicular consolidado, en óptimas condiciones sanitarias y libres de plagas y enfermedades, para asegurar su adaptación y supervivencia”.
También se comprarán plantines en plug -esto es, plantas jóvenes que han sido germinadas y criadas en celdas individuales de una bandeja-. El sistema en plug servirá para producir más plantines en el vivero, con el propósito de “realizar trasplantes durante toda la temporada de primavera-verano”.
Dónde se plantarán
Siempre de acuerdo a las especificaciones técnicas, los plantines y plantas ornamentales a adquirir serán plantados en las plazas Pueyrredón, San Martín, Constituyentes, Plaza de los Trabajadores, y en la zona aledaña de la Peatonal.
También, en los parques Jardín Botánico, del Sur, Garay y Federal; en las Avenidas Aristóbulo del Valle (Puente Negro e intersección con Av. Galicia, incluyendo toda Av. Galicia); Av. Gobernador Freyre, Bv. Gálvez y Bv. Pellegrini.
Finalmente, también habrá plantaciones en los canteros existentes de la Costanera Este y Oeste (desde el Faro hacia el norte); el Paseo de los Justos; el Paseo de la Laguna, la Fuente y el Paseo de la Cordialidad.
Los plantines en bandeja (plug) deberán entregarse encajonados, en sustratos compactos, con humedad adecuada, y las plantas deberán estar en óptimo estado sanitario. Por su parte, las plantas arbustivas y ornamentales deberán estar libres de plagas, enfermedades y síntomas de estrés hídrico o nutricional.
Las especies
Las entregas deberán en dos etapas. Con relación a los plantines en bandeja (plug), se mencionan -tomando los nombres comunes, no los científicos: Coral Mojave (de flores rojas muy vivaces); Gazania gazoo y Gazania rigens, Portulaca (conocida como Flor de seda o Verdolaga); Vinca; Zinnia Doble, Pensamiento y Tagetes.
Las plantas arbustivas que se proyectan comprar son Dietes (conocida como Iris de Hadas; tiene grandes flores blancas con marcas amarillas y violetas); Salvia (de intenso violeta como color de floración); Azarero (verde brillante y pequeñas flores blancas), y Liriope (se usa como cobertor de suelo en canteros bajo los árboles).
Finalmente, las otras especies de arbustivas mencionadas son el Opiopogon (su crecimiento se da en pequeños rizomas desde donde salen penachos de hojas verdes); Miscanthus; Gauras (de prolongada floración, flores blancas o rosadas), y Salvia (con espigas de flores de color blanco).
Viveros
En el emblemático Jardín Botánico funcionan tres viveros: ornamental, aromático y forestal. Su objetivo es la producción vegetal para reforestación de parques, paseos, vía pública e instituciones estatales. Está ubicado en Av. José Gorriti 3900, esquina San José.
El Vivero de Sitio tiene como objetivos la reforestación del área de reserva con plantas nativas y complementar al Plan de Arbolado Público. Está ubicado en Gorostiaga y Av. Circunvalación.