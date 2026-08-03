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Llega una "explosión floral": proyectan comprar 30 mil plantines para paseos públicos de Santa Fe

Se incluyen plantas ornamentales. Se trata de un concurso de precios municipal: el Jardín Botánico, los Parques del Sur, Garay y Federal, las avenidas y bulevares principales, algunos de los lugares donde se plantarán.

El fin: mejorar la calidad ambiental y la identidad paisajística. Foto: Archivo Manuel FabatíaEl fin: mejorar la calidad ambiental y la identidad paisajística. Foto: Archivo Manuel Fabatía
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La Municipalidad de Santa Fe convocó al Concurso Privado de Precios 153/2026, el cual tiene una particularidad: se trata de una compulsa donde se podrán presentar las propuestas económicas para la compra de 27.960 plantines en plug, y 1.300 plantas ornamentales perennes destinadas a la ejecución del plan “Más Flores para Santa Fe”.

Este programa es llevado adelante por la Dirección de Paisajismo Urbano y Producción Vegetal municipal, que ya está proyectando -cuando recién comienza agosto- atender a la temporada primavera-verano 2026/2027, con el fin de “embellecer, jerarquizar y fortalecer el paisaje floral de Santa Fe capital”.

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Dicho programa busca incorporar flores de manera estratégica en los principales paseos públicos de la ciudad. El concurso “responde a la necesidad de intervenciones paisajísticas planificadas en plazas, parques, avenidas, bulevares y paseos de alto valor simbólico, histórico y de uso intensivo”, dicen las especificaciones técnicas.

“Identidad paisajística”

El fin es “optimizar la calidad ambiental urbana y reforzar la identidad paisajística mediante especies adaptadas a las condiciones ecológicas locales, garantizando su floración y desarrollo pleno durante la estación correspondiente”, agrega después.

Se priorizarán plantines y ornamentales listos para trasplante, “con sistema radicular consolidado, en óptimas condiciones sanitarias y libres de plagas y enfermedades, para asegurar su adaptación y supervivencia”.

Bv. Gálvez, lugar muy concurrido: allí colocarán plantines. Foto: Archivo Manuel FabatíaBv. Gálvez, lugar muy concurrido: allí colocarán plantines. Foto: Archivo Manuel Fabatía

También se comprarán plantines en plug -esto es, plantas jóvenes que han sido germinadas y criadas en celdas individuales de una bandeja-. El sistema en plug servirá para producir más plantines en el vivero, con el propósito de “realizar trasplantes durante toda la temporada de primavera-verano”.

Dónde se plantarán

Siempre de acuerdo a las especificaciones técnicas, los plantines y plantas ornamentales a adquirir serán plantados en las plazas Pueyrredón, San Martín, Constituyentes, Plaza de los Trabajadores, y en la zona aledaña de la Peatonal.

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También, en los parques Jardín Botánico, del Sur, Garay y Federal; en las Avenidas Aristóbulo del Valle (Puente Negro e intersección con Av. Galicia, incluyendo toda Av. Galicia); Av. Gobernador Freyre, Bv. Gálvez y Bv. Pellegrini.

Finalmente, también habrá plantaciones en los canteros existentes de la Costanera Este y Oeste (desde el Faro hacia el norte); el Paseo de los Justos; el Paseo de la Laguna, la Fuente y el Paseo de la Cordialidad.

En la Plaza Pueyrredón también hay muchos canteros. Foto: Archivo Manuel FabatíaEn la Plaza Pueyrredón también hay muchos canteros. Foto: Archivo Manuel Fabatía

Los plantines en bandeja (plug) deberán entregarse encajonados, en sustratos compactos, con humedad adecuada, y las plantas deberán estar en óptimo estado sanitario. Por su parte, las plantas arbustivas y ornamentales deberán estar libres de plagas, enfermedades y síntomas de estrés hídrico o nutricional.

Las especies

Las entregas deberán en dos etapas. Con relación a los plantines en bandeja (plug), se mencionan -tomando los nombres comunes, no los científicos: Coral Mojave (de flores rojas muy vivaces); Gazania gazoo y Gazania rigens, Portulaca (conocida como Flor de seda o Verdolaga); Vinca; Zinnia Doble, Pensamiento y Tagetes.

Las plantas arbustivas que se proyectan comprar son Dietes (conocida como Iris de Hadas; tiene grandes flores blancas con marcas amarillas y violetas); Salvia (de intenso violeta como color de floración); Azarero (verde brillante y pequeñas flores blancas), y Liriope (se usa como cobertor de suelo en canteros bajo los árboles).

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Finalmente, las otras especies de arbustivas mencionadas son el Opiopogon (su crecimiento se da en pequeños rizomas desde donde salen penachos de hojas verdes); Miscanthus; Gauras (de prolongada floración, flores blancas o rosadas), y Salvia (con espigas de flores de color blanco).

Viveros

En el emblemático Jardín Botánico funcionan tres viveros: ornamental, aromático y forestal. Su objetivo es la producción vegetal para reforestación de parques, paseos, vía pública e instituciones estatales. Está ubicado en Av. José Gorriti 3900, esquina San José.

El Vivero de Sitio tiene como objetivos la reforestación del área de reserva con plantas nativas y complementar al Plan de Arbolado Público. Está ubicado en Gorostiaga y Av. Circunvalación.

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