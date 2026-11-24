Es curioso el desarrollo histórico de los tatuajes en la Argentina. Desde los primeros años del siglo XX, la marca del cuerpo representaba la pertenencia a ámbitos marginales y clandestinos: los marineros, los presos y los lúmpenes de las periferias mostraban con orgullo ese rasgo hecho de forma artesanal, dolorosa y sin profilaxis.
De marca carcelaria a "boom estético" y estilo de vida: cuál fue el origen de los tatuajes en Santa Fe
Durante gran parte del siglo XX constituyeron un rasgo marginal; después, un sesgo de pertenencia a la contracultura. En los años 2000, llegó la profesionalización. Cuál fue la normativa pionera en la capital.
Luego, en la década de los años ´70, desde los ámbitos contraculturales y el underground del arte y del rock, por ejemplo, el tatuaje se fue convirtiendo en un objeto fetiche.
Tener un tattoo respondía a una actitud ciertamente contestataria al orden y a la autoridad, que veía con malos ojos esta práctica ya que iba a contrapelo de la moral y las buenas costumbres.
Ya entrados los años ´90 y los 2000, los tatuajes comenzaron a profesionalizarse con la llegada de mejores insumos, la circulación de revistas especializadas y la apertura de capacitaciones y de espacios dedicados exclusivamente al diseño de tattoos.
Y en la actualidad, según un informe, un tercio de los argentinos tienen algún tatuaje. Es un elemento estético, el recuerdo de algo o de alguien, y también un estilo de vida para muchas personas. Pero para llegar a ocupar ese lugar en la sociedad actual, antes, en su derrotero histórico, fue una marca carcelaria y de pertenencia contracultural.
Qué pasó en Santa Fe
En la ciudad capital, hay un origen legal de la práctica de los tatuajes. Fue una ordenanza pionera, que reguló en términos sanitarios y administrativos la realización de esta actividad, que se volvió, claro está, comercial. Para eso, hay que remontarse hasta 2006.
Esto consta en el digesto de 2008. Un digesto histórico es un compendio de normas, ordenanza y resoluciones que existieron en un determinado momento histórico de Santa Fe, y que ayuda a entender cómo se regulaban las actividades de la vida en sociedad. Estos documentos fueron publicados por el municipio en 2023.
La ordenanza es la N° 11.299 (sancionada en 2006 por el Concejo y modificada luego por otras, como la Ordenanza N° 11.971). La norma reguló por primera vez la aplicación de tatuajes en la piel y la realización de perforaciones o punciones corporales.
Tatuar se definía como insertar pigmentos o tinturas de origen vegetal bajo la piel humana mediante pinchazos con agujas u otro instrumento para producir una marca indeleble o figura visible a través de la piel. Y punzar es perforar o agujerear algún sector del cuerpo con el objeto de insertar un elemento decorativo.
La ordenanza otorga un párrafo aparte para la esterilización, definida como "la eliminación de organismos infecciosos mediante el uso de una autoclave u otro sistema autorizado".
Inscripción y condiciones
Toda persona y/o establecimiento dedicado a la aplicación de tatuajes o a la realización de punciones, que realice estas actividades como principal o accesoria de su actividad principal, deberá obtener un seguro de responsabilidad civil e inscribirse como contribuyente del Drei.
El municipio debía abrir un registro especial para la inscripción de tatuadores y punzadores, así como de los comercios habilitados.
La normativa es muy proteccionista en materia de cuidados higiénico-sanitarios para los clientes: es decir que impuso una batería de requisitos de esterilización y limpieza del instrumental, para la realización de tatuajes y piercings.
Los instrumentos usados debían ser manipulados de manera tal de no contaminar a ninguna persona, equipamiento o superficie. Antes de esterilizarlos, los instrumentos debían ser lavados para remover sangre, pintura o piel u otros cuerpos extraños.
A su vez, el esterilizador debía ser controlado mensualmente; las agujas serán descartables y se abrirán delante del cliente, al igual que las toallas. Además, se tatuarán sólo a aquellas personas que previamente presenten un certificado o constancia de aplicación de vacuna antitetánica.
Estaba prohibido tatuar a una persona alcoholizada o bajo efecto visible de sustancia tóxicas; tanto el tatuador o el punzador como cliente no podrá ingerir alcohol ni fumar durante la práctica, y no se podrá tatuar la cabeza, el cuello, las manos ni los genitales.
Como se sabe, esto ha cambiado en la actualidad; los tattoos en manos y cuellos, por ejemplo, son muy frecuentes.
"Ningún tatuaje podrá ser tratado para su remoción salvo por un médico matriculado", especificaba la normativa. "El área a tatuar debía ser lavada con mezcla de alcohol y agua, y todos los elementos descartados inmediatamente y eliminados como residuos patológicos".
Además, cada cliente debía tener una ficha personal en la que debía figurar día de la realización del tatuaje, su nombre, dirección, edad y cobertura social. La inspección municipal debía corroborar periódicamente el cumplimiento de todas estas disposiciones.
Con el paso del tiempo todas estas exigencias fueron haciéndose más laxas. La cuestión central, más allá de los aspectos higiénico-sanitarios, es dimensionar el lugar que ocupan en la actualidad los tatuajes en los cuerpos de los santafesinos: son un estilo de vida que, además, señala un rasgo de época.