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Así trasladan la hacienda en el centro-norte de Santa Fe por el avance del agua

Las precipitaciones persistentes y el avance del agua sobre ríos, arroyos y campos bajos obligan a movilizar animales hacia terrenos más elevados en distintos puntos del centro-norte provincial.

El ganado en pie se moviliza ante la presencia de agua en los campos. Foto: Fernando NicolaEl ganado en pie se moviliza ante la presencia de agua en los campos. Foto: Fernando Nicola
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Las reiteradas lluvias y el aumento de los niveles de ríos y arroyos modifican las condiciones en el centro-norte de la provincia de Santa Fe y obligan a los productores ganaderos a reorganizar sus tareas para poner a resguardo a los animales.

En campos bajos y zonas de islas, el avance del agua demanda traslados hacia sectores más elevados, en operativos que requieren tiempo, coordinación y disponibilidad de terrenos firmes.

Las imágenes registradas desde el drone de El Litoral fueron tomadas en la zona de Arroyo Aguiar, en el centro-norte santafesino. Allí, el movimiento de hacienda permite observar las maniobras que realizan los productores para desplazar a los animales ante las precipitaciones persistentes y la acumulación de agua en los campos.

En esta región, atravesada por ríos, arroyos y extensas superficies destinadas a la actividad ganadera, las condiciones hídricas influyen directamente en la organización del trabajo rural. La evolución de los cursos de agua condiciona los recorridos, los accesos a los establecimientos y los tiempos disponibles para completar los movimientos.

La necesidad de encontrar lugares adecuados para recibir la hacienda también forma parte de la logística. Los productores deben evaluar las condiciones de los terrenos de destino y organizar los desplazamientos de acuerdo con las características de cada establecimiento.

Mueven ganado en Santa Fe por la inundación de campos

Mueven ganado en Santa Fe por la inundación de campos

Traslados en los campos

En las zonas más expuestas, retirar los animales antes de que el agua dificulte la circulación resulta fundamental. Las maniobras incluyen la concentración de la hacienda, la organización de las tropas y su conducción hacia sectores que ofrezcan mejores condiciones.

Según las características del terreno y la ubicación de los rodeos, los animales pueden ser arreados por caminos rurales o trasladados en camiones hacia otros campos. Cada alternativa depende de la accesibilidad, el estado de los caminos y la disponibilidad de lugares donde alojar el ganado.

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Las precipitaciones reiteradas agregan dificultades a una actividad que depende de las condiciones naturales del territorio. Los caminos anegados o deteriorados pueden demorar los movimientos, mientras que el incremento del caudal de los cursos de agua puede limitar los pasos utilizados habitualmente para el traslado.

En el centro-norte santafesino, donde la producción ganadera se desarrolla tanto en establecimientos rurales como en áreas vinculadas a las islas, la planificación adquiere especial importancia cuando las condiciones hídricas cambian. Anticipar los movimientos permite reducir el riesgo de que los animales queden en sectores comprometidos por el avance del agua.

Traslado de animales por lluvias y crecidas - Fernando NicolaA resguardo, el objetivo de los productores de la zona. Foto: Fernando Nicola

Precaución al circular

El desplazamiento de hacienda también requiere atención en rutas y caminos rurales. Durante los arreos, los automovilistas pueden encontrarse con tropas que cruzan la calzada o con animales que circulan por las banquinas, por lo que resulta importante reducir la velocidad y mantener una distancia prudente.

Traslado de animales por lluvias y crecidas - Fernando NicolaEl ganado se moviliza entre terrenos que ya están con agua. Foto: Fernando Nicola

Las lluvias también pueden afectar la transitabilidad de los caminos utilizados para conectar los establecimientos productivos. En esas condiciones, la coordinación de los movimientos es necesaria para evitar inconvenientes durante el traslado de los animales y facilitar las tareas de los trabajadores rurales.

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El panorama vuelve a poner en primer plano una de las tareas que exige la producción ganadera en el centro-norte de Santa Fe: adaptar la actividad a las variaciones de los cursos de agua y actuar a tiempo para proteger los rodeos.

Las imágenes aéreas tomadas en Arroyo Aguiar muestran parte de ese trabajo en el territorio. En un contexto marcado por las lluvias y el aumento de los niveles de ríos y arroyos, el movimiento de hacienda refleja cómo los productores reorganizan sus actividades para llevar a los animales hacia zonas más seguras.

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