Automovilismo de competición nacional

Nacho Sachs: un pibe que crece en medio del ruido de los motores

Con apenas 19 años, el paranaense Ignacio Sachs afronta su primera temporada completa en la Fórmula 2 Argentina. Integra el equipo Gabriel Werner Competición, suma experiencia y resultados en una categoría de monopostos que supera los 200 km/h. Detrás de cada carrera hay una historia de esfuerzo familiar, pasión y un objetivo claro: seguir creciendo y encontrar el respaldo necesario para completar todo el calendario nacional.