Franco Colapinto se expresó ayer luego de participar de una jornada de actividad con Alpine en el circuito de Silverstone, donde la escudería francesa llevó adelante un “Filming Day” que combinó acciones promocionales con trabajo en pista.
Colapinto: "Sigue siendo bueno tener la sensación con el auto real"
El piloto argentino compartió sus sensaciones luego de la jornada que realizó ayer con Alpine en el circuito británico, en el marco de un día de filmación del equipo francés.
A través de un video difundido por el equipo, el piloto argentino describió cómo se desarrolló la actividad y dejó en claro su entusiasmo por volver a manejar. “Estamos en Silverstone, uno de los mejores circuitos del mundo. Está húmedo, está mojado, gris, como siempre en el Reino Unido. No se ve mucho el sol acá. Pero tenemos el auto que podemos manejar hasta las seis”, comentó.
En sus declaraciones, Colapinto explicó que la jornada incluyó la grabación de contenido para sponsors y para la propia estructura de Alpine, aunque también representó una posibilidad concreta de sumar kilómetros y sensaciones arriba del auto. “Mucho rodaje, muchas cámaras, GoPros, cámaras por todos lados. Es un día de filmación muy bueno”, señaló.
Más adelante, el bonaerense subrayó la importancia de este tipo de ensayos, más allá de las limitaciones reglamentarias. “No muchas vueltas, solo 200 kilómetros como máximo, al menos unas 30 vueltas. Así que no hay mucho que hacer en pista, pero sigue siendo bueno tener la sensación con el auto real, para adquirir más conocimiento y también para activar el cuerpo antes de ir a Miami”, afirmó.
Además, en sus declaraciones también hizo referencia a lo que viene en su agenda inmediata y anticipó su presencia en la Argentina. “Vamos a terminar este día y luego listos para Argentina. Nos vemos todos allí”, cerró.
Las palabras de Colapinto se conocieron tras la actividad de ayer en Silverstone, una jornada que le permitió mantenerse en ritmo y seguir sumando trabajo junto a Alpine.