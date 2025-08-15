Cerca de 250 atletas

El crossfit tendrá una multitudinaria convocatoria en septiembre en El Quillá

Será el 20 del mes que viene y se esperan unas 3.000 personas entre competidores y espectadores. Se trata de una actividad que está en pleno auge y crecimiento, con santafesinos que participan en la elite de este deporte.