El crossfit tendrá una multitudinaria convocatoria en septiembre en El Quillá
Será el 20 del mes que viene y se esperan unas 3.000 personas entre competidores y espectadores. Se trata de una actividad que está en pleno auge y crecimiento, con santafesinos que participan en la elite de este deporte.
Joaquín Garibaldi y Sacha Castaño en El Litoral, anunciando un evento que será muy importante para la ciudad en el mes que viene. Foto: Manuel Fabatía
El crossfit es un programa de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento físico de alta intensidad que combina ejercicios funcionales variados, como levantamiento de pesas, gimnasia y ejercicios metabólicos. Se caracteriza por su intensidad y la variedad de movimientos, buscando mejorar la condición física general y desarrollar diversas capacidades como la fuerza, resistencia, flexibilidad y coordinación. Fue creado en Estados Unidos y se ha difundido por todo el mundo, llegando no solo a la Argentina sino a Santa Fe, que el 20 de septiembre venidero organizará la cuarta edición de un evento que reunirá entre 220 a 250 atletas, con la presencia de unos 3.000 espectadores en una jornada que se prolongará durante todo el día en el club Náutico El Quillá de nuestra ciudad.
Sacha Castaño y Joaquín Garibaldi son los organizadores del evento e integrantes del Rave Team. "Puntualmente, el crossfit es un entrenamiento funcional para fortalecer el cuerpo. Está basado en un entrenamiento militar y el objetivo es que sirva para la vida y preparar el cuerpo para el día a día", señalan a El Litoral.
"Es una actividad que combina entrenamiento olímpico, gimnasia deportiva y atletismo". Foto: Manuel Fabatía
En la Argentina, es una actividad que se desarrolla desde hace unos diez años y no solo es actividad física, sino que el objetivo también es socializar, formar grupos, generar una comunidad y se puede competir y desarrollar tanto de manera individual como en equipos.
Respecto del evento del 20 de septiembre en El Quillá, habrá distintas categorías, desde principiantes hasta más avanzados. Desde ya que en Santa Fe hay importantes exponentes de esta actividad, como por ejemplo Agustina Haag y Romina Fernández, que participaron del Mundial de crossfit game en los Estados Unidos junto a la elite mundial.
"Se busca el más apto, lo cual no necesariamente será el más fuerte o el más rápido. Acá hay una mezcla de fuerza, destreza y mucho de aeróbico. En general, es una actividad que combina entrenamiento olímpico, gimnasia deportiva y atletismo. No tiene límites de edad, aunque la gran mayoría se ubica entre los 18 y 28 años como promedio. Pero insistimos en que todos los que se animen y quieran preparar su cuerpo para la vida sana, pueden sumarse y entrenarse dentro de sus posibilidades y a su manera", señalaron Sacha y Joaquín.
"Todos los que se animen y quieran preparar su cuerpo para la vida sana, pueden sumarse". Foto: Manuel Fabatía
Para los que quieran participar de la actividad del 20 de septiembre, se podrán anotar en la plataforma boxpodium accediendo a un formulario o bien en el instagram sharkgames.sf.
Para quienes asistan, tanto para competir como para ser observadores de las actividades, habrán distintos stands para que puedan pasar un día distinto y pleno de emociones.
