Se definen los cuartos de final de la Copa Santa Fe de Fútbol masculino
La organización de la Copa Santa Fe confirmó este martes el cronograma de los cuartos de final del torneo masculino. Se enfrentarán entre el 25 y el 31 de agosto en busca de un lugar en las semifinales.
Atlético y Tiro recibirá a Colón en Reconquista por la Copa Santa Fe.
La Copa Santa Fe 2025 masculina entra en su recta final con la disputa de los cuartos de final, instancia que reúne a clubes históricos del fútbol santafesino con representantes del interior provincial. La paridad en cada llave anticipa una definición apasionante.
La organización oficializó las fechas, horarios y sedes de los partidos pendientes, que se jugarán en cancha del primer equipo mencionado en cada cruce.
Newell’s jugará la ida ante Centenario en San José de la Esquina.
Centenario de San José de la Esquina vs Newell’s Old Boys (Rosario)
Miércoles 27 de agosto de 2025
20:30 hs
Club Centenario – San José de la Esquina
Un certamen que une a toda la provincia
La Copa Santa Fe representa un puente deportivo entre clubes profesionales, del ascenso y del interior, generando un espacio de competencia y visibilidad para todas las ligas del territorio santafesino.
Además de lo estrictamente futbolístico, estos encuentros movilizan a comunidades enteras, potenciando la economía local y fomentando el sentido de pertenencia.
La Copa Santa Fe 2025. Foto: Gentileza
Qué se viene
Los ganadores de estas llaves avanzarán a las semifinales, donde se jugará en sistema de eliminación directa a partido único o ida y vuelta (según lo determine la organización). Se espera una gran concurrencia en cada sede y la posible transmisión de algunos partidos por medios provinciales.
Con equipos como Colón, Unión, Atlético Rafaela y Newell's en competencia, la Copa Santa Fe promete un cierre de alto nivel. Para los clubes del interior, el sueño de hacer historia sigue más vivo que nunca.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.