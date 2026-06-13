El Gran Premio de Barcelona-Catalunya tendrá una carrera dentro de la carrera: la de los neumáticos. Después de una clasificación disputada bajo condiciones de mucho calor, Pirelli anticipó que la estrategia para este domingo estará marcada por la degradación térmica y que lo más probable será ver, como mínimo, dos detenciones en boxes.
Los neumáticos, la otra carrera de Barcelona: Pirelli anticipa al menos dos paradas
Con temperaturas de pista que llegaron a 53°C y una degradación térmica muy alta, el Gran Premio de Barcelona-Catalunya se perfila como una carrera abierta en lo estratégico. Russell largará desde la pole, pero la gestión de las gomas puede ser decisiva.
George Russell se quedó con la pole position con un tiempo de 1m14s679 y superó por apenas 64 milésimas a Lewis Hamilton. Kimi Antonelli completó los tres primeros, a 319 milésimas del poleman, en una jornada en la que la temperatura ambiente alcanzó los 30°C y la pista llegó a los 53°C.
Ese dato explica buena parte del desafío que afrontarán los equipos. Según Pirelli, las altas temperaturas impidieron mejorar los tiempos en un segundo intento con el mismo juego de neumáticos, debido al elevado nivel de degradación térmica. Por eso, la clasificación se transformó en un ejercicio de precisión: una vuelta rápida, sin margen para repetir demasiado.
Para este fin de semana, Pirelli eligió una gama un paso más blanda que la habitual en Barcelona: C2 como duro, C3 como medio y C4 como blando. La decisión tuvo un objetivo claro: generar mayor variedad estratégica, aumentar la cantidad de paradas y darle protagonismo al neumático duro, que aparece como una pieza importante para la carrera.
Dario Marrafuschi, director de Pirelli Motorsport, explicó que las estrategias más probables pasan por una combinación Medio-Duro, con la posibilidad de definir el último stint en función del rendimiento real en pista. En ese escenario, algunos equipos podrían cerrar la carrera nuevamente con medio, mientras que otros podrían apostar al duro si buscan mayor estabilidad.
Otra alternativa es largar con el blando, pasar luego al medio y terminar con el duro. Sin embargo, Pirelli también advirtió que una estrategia de tres paradas, con tres tandas sobre blandos y una con medios, no está demasiado lejos en términos teóricos, aunque el tráfico y la dificultad para adelantar podrían hacerla menos atractiva desde el inicio.
La clave estará en la degradación. Durante los ensayos del viernes, las tandas largas ya habían mostrado un desgaste elevado para la mayoría de los equipos, algo que también fue señalado por Alpine en su análisis posterior a la clasificación. Steve Nielsen, director del equipo francés, incluso mencionó que podría haber más paradas de lo normal y que algunos autos podrían verse obligados a ir a tres detenciones.
Ese escenario abre una carrera de lectura táctica permanente. Quienes larguen en el pelotón medio tendrán la posibilidad de buscar una estrategia alternativa, mientras que los punteros deberán cuidar el equilibrio entre ritmo, temperatura de neumáticos y tráfico. En Barcelona, donde la carga lateral es alta y el asfalto exige mucho a las gomas, la administración será tan importante como la velocidad pura.
La apuesta de Pirelli parece haber cumplido su objetivo: el cambio hacia compuestos más blandos convirtió al Gran Premio de Barcelona en una prueba mucho menos lineal. Russell partirá desde la pole, pero el resultado final puede depender de cuándo parar, qué compuesto elegir y cuánto logre cada equipo proteger sus neumáticos bajo un calor que promete ser protagonista.