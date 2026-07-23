Nicolás Otamendi anunció este jueves su retiro de la Selección argentina después de disputar la final del Mundial 2026 frente a España. El defensor comunicó la decisión mediante una carta publicada en sus redes sociales, en la que repasó su recorrido con la camiseta albiceleste.
Nicolás Otamendi anunció su retiro de la Selección argentina tras la final del Mundial 2026
El defensor cerró un ciclo de más de 15 años con la Albiceleste luego de la derrota ante España. Se despidió con una carta, agradeció a los hinchas y alentó a sus compañeros.
“Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera”, expresó el zaguero, campeón del mundo en Qatar 2022 y uno de los referentes del ciclo conducido por Lionel Scaloni.
Su último partido
Otamendi confirmó que la derrota por 1-0 ante España en la definición del torneo marcó su última presentación con el seleccionado nacional.
“El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto de que este grupo lo intentó hasta el último segundo”, escribió.
El defensor agregó que se despide “con la tranquilidad de haberlo dejado todo” y aseguró que nunca se guardó esfuerzo ni dejó de sentir la camiseta argentina como el mayor honor de su carrera.
El agradecimiento a los hinchas
En otro tramo de la publicación, Otamendi agradeció el acompañamiento de los simpatizantes argentinos durante los buenos momentos y las derrotas.
“Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño”, señaló.
También dedicó unas palabras a su familia, a la que definió como su refugio en cada caída y su principal apoyo durante las distancias, ausencias y frustraciones que atravesó a lo largo de su carrera internacional.
El mensaje para sus compañeros
El futbolista dejó además un mensaje para quienes continuarán integrando la Selección en las próximas competencias.
“Nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor”, afirmó.
Otamendi les pidió que levanten la cabeza, continúen luchando y no permitan que una derrota les quite la ilusión. “Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes”, manifestó.
Más de 15 años con la Albiceleste
El defensor se retira después de una trayectoria de más de 15 años en la Selección, durante la cual integró el equipo que conquistó el Mundial de Qatar 2022 y se consolidó como una de las piezas principales de la última etapa del conjunto nacional.
“Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo. Hasta siempre, Selección”, concluyó en su despedida.
Leé la carta completa
Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera.
Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos.
El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto que este grupo lo intentó hasta el último segundo.
Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo. Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida.
Gracias al hincha argentino. Gracias por el amor incondicional, por cada bandera, por cada canción, por acompañarnos en los buenos momentos y, sobre todo, en los más difíciles. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño.
Gracias a mi familia. Fueron mi refugio en cada caída y mi fuerza en cada desafío. Soportaron las distancias, las ausencias, las lágrimas y las frustraciones. Este camino jamás lo recorrí solo; cada paso lo dimos juntos.
Y a los que hoy siguen vistiendo esta camiseta, les quiero decir algo de corazón: nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión. Estoy convencido de que el próximo capítulo de nuestra historia será de ustedes.
Hoy me despido de la Selección Argentina, pero con un orgullo inmenso por haber representado a mi país. Porque los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida.
Gracias, Argentina. Gracias por dejarme cumplir el sueño de ser campeón del mundo y de vestir la camiseta más hermosa del mundo.
Hasta siempre, Selección.