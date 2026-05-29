INDEC

Los implementos impulsaron la facturación de maquinaria agrícola en el primer trimestre

La medición sobre el sector industrial del campo mostró una dinámica heterogénea: aumentó la facturación pero decreció el registro de unidades vendidas a comparación con el mismo período de 2025. Mientras implementos y sembradoras lograron crecer, tractores y cosechadoras volvieron a caer.