En el Coloquio de IDEA

Chiarella interpeló a los empresarios para que demanden “continuidad, honestidad y eficiencia”

El intendente de Venado Tuerto y presidente de la UCR Nacional hizo un llamado a la dirigencia empresarial y política para terminar con los “procesos fundacionales permanentes”. Planteó la sostenibilidad de las políticas públicas, el vínculo entre educación e infraestructura productiva y la transparencia administrativa.