La Semilla de la Integración

La frontera diplomática Mercosur-UE confiada en la evolución del acuerdo

La implementación provisional despejará “fantasmas” según la mirada oficial argentina. Habrá ayudas europeas para la adaptación de productores locales. El desafío de la trazabilidad, fundamentada en salud y medio ambiente, frente al temor por barreras para arancelarias.