La salud mental, clave

Incertidumbre, miedos y ansiedad: cómo afrontar estos emociones tan presentes en la universidad

El salto a la "facu" es también el paso hacia la adultez. Y tomar decisiones por sí mismos a veces se vuelve una tarea difícil. Con un programa, la Universidad Católica de Santa Fe aborda de forma interdisciplinaria la salud mental de los alumnos.