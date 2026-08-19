Alerta oficial

Advierten por una nueva modalidad de fraude que utiliza el nombre del Poder Judicial de Santa Fe

La Corte Suprema provincial informó que no solicita por teléfono datos de profesionales que integran las listas de nombramientos de oficio ni realiza citaciones por WhatsApp. Pidieron denunciar de inmediato cualquier comunicación de ese tipo a través de los canales oficiales.