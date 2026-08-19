El Poder Judicial de Santa Fe advirtió este miércoles sobre una modalidad de fraude que utiliza el nombre de la institución para solicitar información a profesionales que integran las denominadas “Listas de Nombramientos de Oficio”.
Advierten por una nueva modalidad de fraude que utiliza el nombre del Poder Judicial de Santa Fe
La Corte Suprema provincial informó que no solicita por teléfono datos de profesionales que integran las listas de nombramientos de oficio ni realiza citaciones por WhatsApp. Pidieron denunciar de inmediato cualquier comunicación de ese tipo a través de los canales oficiales.
Desde la Secretaría de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia aclararon que no realizan llamados telefónicos ni envían formularios o comunicaciones para requerir esos datos.
La advertencia fue difundida por la Oficina de Prensa del Poder Judicial a raíz de la detección de llamadas en las que se solicita información vinculada con la integración de esas listas. La recomendación oficial es no brindar datos ante este tipo de contactos y comunicarse de inmediato con la Justicia a través de sus canales digitales oficiales.
Cómo funciona la maniobra
La modalidad advertida tiene como punto de partida un contacto telefónico en el que los autores se presentan, directa o indirectamente, como representantes del Poder Judicial y solicitan información relacionada con las listas de profesionales que pueden ser designados de oficio.
Ante esta situación, la Secretaría de Gobierno de la Corte Suprema remarcó que no realiza llamados telefónicos ni remite formularios o comunicaciones para solicitar información a los profesionales que integran las Listas de Nombramientos de Oficio.
El organismo también aclaró que el Poder Judicial no efectúa citaciones mediante WhatsApp. La advertencia alcanza a supuestas comunicaciones provenientes de unidades jurisdiccionales o de cualquier otra dependencia que integre el Poder Judicial de Santa Fe.
De esta manera, un mensaje recibido por esa aplicación que invoque a un juzgado, tribunal u otra dependencia judicial y convoque a una persona a presentarse debe ser considerado sospechoso y verificado por canales oficiales antes de brindar información, ingresar a enlaces o realizar cualquier otra acción que indique el remitente.
¿Qué hacer?
Desde el Poder Judicial solicitaron que quienes reciban llamadas o comunicaciones de estas características se comuniquen de inmediato a través de los medios oficiales disponibles.
Para realizar consultas, se encuentra habilitado el teléfono 0342-4572700, internos 2126, 2127, 2287 y 2288. También se puede utilizar el Chatbot Justina, disponible a través del sitio oficial del Poder Judicial de Santa Fe.
La recomendación apunta especialmente a evitar que información personal o profesional sea entregada a personas que utilizan la identificación de organismos públicos para generar confianza y avanzar con una eventual maniobra fraudulenta.