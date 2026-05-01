Entre manos y pasión: los oficios que hacen historia en Santa Fe

En el Día del Trabajador, una recorrida por el ciclo “Oficios” de El Litoral que rescata historias de santafesinos que hacen honor a la actividad que realizan a diario.

En cada barrio de Santa Fe, el trabajo toma formas diversas, muchas veces invisibles, pero esenciales. Desde 2022, el ciclo “Oficios” de El Litoral se propuso contar esas historias en primera persona, con protagonistas que sostienen tradiciones, reinventan tareas y transmiten saberes. En el marco del 1° de Mayo, este recorrido reúne algunas de esas voces.

El proyecto periodístico “Oficios” se consolidó como una ventana a trabajos que no siempre ocupan titulares, pero sí construyen comunidad. Con entrevistas cercanas, el ciclo pone en valor la cultura del hacer, el aprendizaje cotidiano y la dignidad del trabajo.

La delicada tarea de recuperar una escultura, en este caso religiosa. Foto: Fernando Nicola.

A lo largo de sus entregas, el ciclo mostró cómo cada oficio encierra una historia personal, muchas veces atravesada por la herencia familiar o la necesidad de reinventarse. Esa diversidad refleja también la identidad productiva y cultural de la región.

En este Día del Trabajador, las historias de “Oficios” permiten reconocer el esfuerzo detrás de cada tarea, desde las más tradicionales hasta las emergentes, y reivindican el valor del trabajo como motor social.

Nora Dalmasso, fotógrafa de nacimientos, una de las protagonistas del ciclo. Crédito: Fernando Nicola

Peco, el fileteador

Su trabajo no solo decora, sino que rescata una tradición cultural que se mantiene viva en cada pincelada. En su taller, el tiempo parece detenerse entre colores y formas que evocan otra época.

El arte del fileteado llegó a Santa Fe de la mano de Peco, quien convirtió una técnica típica del arrabal porteño en su forma de vida. “El fileteado es identidad, es contar una historia en cada trazo”, resumió.

La vitralista y la luz

Para quien trabaja con vitrales, la luz es materia prima. “Es como jugar todos los días con la luz”, contó la artesana, que transforma vidrio en arte.

Cada pieza es única y requiere precisión, paciencia y sensibilidad. Su oficio combina técnica y creatividad, logrando que cada obra dialogue con el entorno.

Cirujano de pelotas

En barrio Candioti, un artesano mantiene viva la fabricación de pelotas. “Cada pelota tiene algo mío”, expresó, reflejando el vínculo personal con su trabajo.

En tiempos de producción industrial, su tarea rescata el valor de lo hecho a mano y la conexión con el deporte desde sus raíces.

Ladrilleros, el fuego y la tierra

En La Loma, los ladrilleros convierten barro en hogares. “Acá todo se hace con sacrificio”, afirmaron, en un oficio tan duro como esencial.

El proceso es completamente artesanal y depende del clima, del fuego y de la experiencia acumulada durante años.

Carpinteros de ataúdes

En Recreo, una familia fabrica ataúdes, un trabajo atravesado por la sensibilidad. “Es acompañar en el último momento”, señaló.

Su oficio combina técnica y respeto, en una tarea poco visible pero fundamental en la sociedad.

Fotógrafa de nacimientos

Registrar el primer instante de vida es la misión de esta fotógrafa. “Es un milagro que se repite”, definió sobre su trabajo.

Su cámara captura emociones irrepetibles, convirtiendo momentos íntimos en recuerdos eternos.

Paseador de perros

Con carisma y dedicación, este trabajador construyó su oficio. “Los perros te enseñan todo”, aseguró.

Su tarea va más allá del paseo: implica vínculo, responsabilidad y comprensión del comportamiento animal.

El arte de tatuar

El tatuador encontró en su oficio una forma de expresión. “Cada tatuaje cuenta una historia”, explicó.

Su trabajo refleja tendencias, pero también decisiones personales profundas de quienes pasan por su estudio.

Luthier, médico de instrumentos

Reparar y crear instrumentos es su pasión. “Un instrumento tiene alma”, sostuvo.

Su oficio requiere precisión y oído, devolviendo vida a piezas que vuelven a sonar.

Podador de alturas

Colgado de palmeras, su trabajo desafía el vértigo. “Hay que confiar en uno mismo”, dijo.

Su tarea combina riesgo y técnica, siendo clave para el mantenimiento urbano.

Afinador de pianos

Afinar es escuchar con precisión. “Cada piano es distinto”, explicó el especialista.

Su oficio conecta con grandes músicos y mantiene viva la calidad sonora de los instrumentos.

Platero y tradición

El platero trabaja con historia. “Cada pieza tiene un significado”, afirmó.

Su tarea artesanal mantiene vigente una tradición profundamente ligada a la identidad argentina.

Óptico, transformar vidas

“Ver bien es cambiar la vida”, aseguró el óptico, que ayuda a mejorar la calidad de vida de sus clientes.

Su oficio combina conocimiento técnico y trato humano.

Cestería Qom

Desde la comunidad Qom, la cestería representa herencia cultural. “Es un orgullo”, destacaron.

Cada pieza es parte de una tradición ancestral que se transmite de generación en generación.

Zapatero del barrio

“Los zapatos tienen historia”, dijo el zapatero, que repara más que objetos.

Su trabajo rescata el valor de prolongar la vida útil y el vínculo con lo cotidiano.

Restaurador de arte

Recuperar obras dañadas es su misión. “Es devolverle el alma”, expresó.

Su oficio exige conocimiento técnico y sensibilidad artística.

DJ, el pulso de la noche

La música es su herramienta. “Leer la pista es clave”, afirman.

Su trabajo sostiene la energía de la noche y conecta con el público.

Sastre, tradición viva

El sastre mantiene un oficio clásico. “La elegancia no pasa de moda”, aseguró.

Cada prenda es única, hecha a medida y con dedicación.

Relojero, guardián del tiempo

“Un reloj cuenta historias”, reflexionó el relojero.

Su tarea mantiene vivos mecanismos que marcan mucho más que horas.