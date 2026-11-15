"Quizás será más seguro que los guardemos/ dentro de nosotros mismos, si podemos,/ o todavía mejor, que ni siquiera nosotros sepamos dónde/ yacen./ Tal como se han puesto las cosas en nuestros tiempos/ quién sabe,/ puede que hasta nosotros mismos los desenterráramos/ y los tiráramos algún día".
La Noche de los Cristales Rotos
Aquel violento pogromo de noviembre de 1938 profundizó la persecución nazi y marcó un punto de inflexión histórico que anticipó el horror del Holocausto.
Fragmento del poema "Conviene que guardemos a nuestros muertos", del poeta comunista griego Yannis Ritsos (1909-1990), incluido como epígrafe de Libertad Demitrópulos en su libro "Río de las Congojas".
Los episodios conocidos como La Noche de los Cristales Rotos (Kristallnacht o Novemberpogrome) fueron una violenta oleada de ataques antisemitas, dirigidos y coordinados por el régimen nazi entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938.
Este terrible hecho tuvo lugar en numerosas ciudades de Alemania, Austria y las zonas ocupadas de los Sudetes, marcando un trágico punto de inflexión en la historia al transformar la discriminación civil hacia los judíos en una persecución física, violenta y sistemática a gran escala.
Todo un anticipo de lo que sería -poco después- el Holocausto (Hurbn en idish, Shoá en hebreo) perpetrado por los nazis y sus aliados. Por decirlo de alguna manera, el episodio en cuestión fue como un salto de "calidad" en el terrorismo de Estado, que era organizado y alentado desde los ámbitos oficiales nazis, orquestado por personajes como Reinhard Heydrich y Joseph Goebbels.
La destrucción y el saqueo alcanzaron templos, escuelas, instituciones sociales y culturales, clubes, cementerios, comercios, domicilios particulares con un saldo de cientos de personas muertas (ataques directos, suicidios, heridas) y la detención de más de 30 mil hombres (deportados en masa a campos de concentración, como Dachau, Buchenwald y Sachsenhausen).
Lo paradojal y siniestro fue que la misma colectividad judía, agredida salvajemente, recibió un castigo financiero por el gobierno hitleriano y además sufrió numerosas consecuencias legales.
El régimen nazi obligó a pagar una sanción colectiva: se impuso a la propia comunidad judía una formidable multa, argumentando que ella misma era "la culpable" de los disturbios, confiscándosele los seguros que debían reparar los destrozos en sus propiedades.
Por otro lado, se avanzó hacia la exclusión total de los judíos, profundizando y ampliando un proceso de "arianización" forzada de la economía, prohibiendo por ley a los judíos poseer cualquier tipo de negocio o propiedad, así como trabajar en la mayoría de las profesiones.
Aunque estas tropelías provocaron gran indignación y conmovieron tanto en el extranjero como en ciertos sectores de la propia sociedad alemana, ni esta ni los gobiernos occidentales modificaron sus actitudes de tolerancia hacia la dictadura hitleriana: pasividad y nula responsabilidad.
Aun antes de aquella algarada, con el ascenso de Adolfo Hitler al poder y sus políticas antisemitas (1933-1937), alrededor de 130 mil judíos ya habían abandonado Alemania. Inmediatamente después de la Noche de los Cristales Rotos, unos 120 mil judíos más huyeron del territorio controlado por el Reich.
Hacerlo era muy difícil debido a las restricciones económicas impuestas por el régimen nazi -se despojaba a los exiliados de sus bienes- y a que la Conferencia de Evián (1938) impuso cuotas migratorias muy severas en todos los países participantes, entre ellos nuestro país y todos los países de Europa Occidental (*).
La mayoría de quienes ingresaron en esa época, lo hicieron de manera clandestina a través de las fronteras con Uruguay, Paraguay, Bolivia o Brasil, y algunos pocos cientos de familias a través de las gestiones realizadas por la Jewish Colonization Association que los instaló en sus colonias agrícolas como colonos de Santa Fe (Moisés Ville), Entre Ríos (Avigdor, Alcaraz, Leonard Cohen) y Buenos Aires (Rivera).
Unas 120 familias lo hicieron en Avigdor; los primeros grupos llegaron en enero de 1936 y los últimos en 1940. También lo hicieron en Alcaraz y Louis Oungre donde se establecieron unas ciento setenta familias. A Moisés Ville llegaron unas ochenta familias y en Rivera otras cincuenta familias fueron emplazadas.
La mayoría de los exiliados -luego de sortear infinitas trabas burocráticas y políticas- se instaló en ámbitos urbanos, entre otras cosas, debido a las grandes dificultades de la vida rural (adaptación, falta de recursos y conocimientos, aislamiento).
Una excepción fue Shanghai (China), uno de los pocos lugares del mundo -si no el único- que en ese momento no exigió visa ni grandes requisitos de ingreso, albergando a miles de judíos que lograron escapar de Europa; entre 17 mil y 20 mil judíos alemanes, austriacos, polacos y de lugares de Europa fugitivos del nazismo se asentaron en el barrio de Hongkew (llamado "Pequeña Viena").
Si bien durante la ocupación japonesa (por presiones de la Alemania nazi) en 1943 las autoridades niponas obligaron a los refugiados judíos a vivir en una zona restringida y empobrecida -conformando un verdadero gueto-, no funcionó como campo de exterminio, aunque el lugar sufrió graves problemas (hacinamiento, pobreza extrema, enfermedades).
Pero la comunidad judía sobrevivió gracias a la ayuda de organizaciones locales e internacionales. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial (septiembre 1939), se calcula que aun permanecían en Alemania y Austria unos 185 mil judíos, de los cuales solo entre 18 mil y 20 mil lograron escapar posteriormente.
La gran mayoría fue apresada, llevada a cautiverio en los campos de concentración y asesinada en ellos; solo algunos pocos lograron sobrevivir en la más absoluta clandestinidad, colaborando la mayoría con la resistencia antinazi. Esto nos muestra que:
a) Los silencios son cómplices activos de las arbitrariedades y los atropellos.
b) Recordar los abusos del poder, su despotismo es una advertencia, una señal de alarma: los ultrajes y agravios a la condición humana no comienzan con medidas extremas, sino con normas y pautas que van "naturalizando" situaciones que, normalmente, deberían ser excepcionales y repudiadas, pero que no lo son.
c) Los genocidios no suelen comenzar con matanzas a escala industrial, sino con palabras y actos violentos, agresivos y excesivos como parte de un proceso en el que se va admitiendo lo inaceptable, deshumanizando progresivamente al "otro", promoviendo el odio, soportando la indiferencia y la neutralidad.
d) La memoria histórico-política debe resultar un potente antígeno contra el olvido planificado, interpelando al presente y transformando el compromiso moral y ético en acciones materiales para no reincidir en la injusticia.
Evidentemente algo muy serio se quebró dentro de nuestras condiciones con consecuencias graves para la humanidad.
Como dice una vieja canción, "(…) sobre el odio y la guerra surge el canto de la humanidad", lo cual nos lleva a no poder ni deber permanecer impasibles ante horrores como las masacres de Gaza o los ataques transfóbicos de grupos organizados a mujeres trans y trabajadoras sexuales que se encontraban en la zona de Palermo.
Se debe una respuesta jurídica y política. La paz no es un enunciado. Se lo vacía cuando queda en palabras dulces, intenciones vagas. La paz se construye con medidas efectivas y enérgicas que promuevan la solidaridad, el respeto y la dignidad de y entre los seres humanos, los pueblos, las naciones y los Estados.
(*) En un suplemento de El Litoral hay una nota a Bela Guralnik sobre su periplo como fugitiva del nazismo. Ella conoció a "la bestia nazi" desde sus mismas entrañas. Fue tesorera del Coro de la Asociación I.L. Peretz.