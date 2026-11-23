Llegan Cartas y Mensajes
Opiniones sobre la poética social de Discépolo y Cadícamo, los reclamos por haberes previsionales y el peligro que generan las obras sin supervisión comunal.
ALEJANDRO DE MURO
El tango, tan asociado al relato de fracasos y desengaños amorosos, tuvo dos creadores que, sin abandonar la temática tradicional, también se dieron margen para incursionar en la crítica social y el humor. "Chorra" (1928) y Cambalache (1934), de Enrique Santos Discépolo, y "Al mundo le falta un tornillo" (1932), de Enrique Cadícamo, pueden considerarse muestras fieles de un estilo innovador y disruptivo.
No en vano, las tres producciones coincidieron con tiempos turbulentos en el país; con períodos donde el desempleo, el elevado costo de vida y los fraudes electorales campeaban.
Fácil resulta deducir que, para plasmar "Cambalache", su autor haya debido recurrir a un bagaje personal grávido de penuria y decepción. Aún hoy la sociedad reconoce, como imperecederos, versos donde el agravio a personalidades señeras se lamenta, el valor del mérito aparece degradado y la estafa y el peculado siguen siendo monedas corrientes.
Cambian los años y los actores pero, lamentablemente, la frustración no posee fecha de vencimiento. Lo grave es no ahondar en las reflexiones sabias de los poetas; en no descubrir, a partir de ellas, incentivos para que todo cambie y la meta ético-moral, definitivamente, se alcance.
"Chorra", con humor sarcástico, puso al descubierto los avatares de un falso amor. El protagonista apostó todo por él y la retribución fue burla y ruina económica. Lo dejó claro cuando dijo:
"Por ser bueno me pusiste a la miseria,/ me dejaste en la palmera,/ me afanaste hasta el color./ Ahora tanto me asusta una mina que,/ si en la calle me afila, me pongo al lao del botón".
En "Al mundo le falta un tornillo" la realidad no es menos cierta: "Hoy se vive de prepo y se duerme apurao./ Y la barba -hasta a Cristo- se la han afeitao./ Se lleva a empeñar al amigo más fiel (…)". Y concluye desolado: "El ladrón es hoy decente,/ a la fuerza se ha hecho gente./ Ya no tiene a quién robar (...)".
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¿La tercera edad está mejor que antes?
HUGO MODESTO IZURDIAGA
Adrián Ravier aseguró que los jubilados pasan por una situación económica mejor que en 2023 y que la vida de los adultos mayores mejoró desde la llegada de Javier Milei a la presidencia. Negó que exista una reducción generalizada del consumo y sostuvo que los haberes tuvieron mejoras frente a la inflación.
Manifestó que la pobreza bajó y agregó: "Nadie ha hecho más por la justicia social que La Libertad Avanza gobernando". También afirmó que los sueldos le ganan al alza de los precios y que el país vive un proceso de crecimiento económico.
Quisiera expresar mi opinión y contestarle al vocero presidencial. En estos casi tres años, mi jubilación sufrió una fuerte caída en el poder adquisitivo, que calculo, sin lugar a dudas, cercana al 40 %.
Su conferencia de prensa del martes 17 de noviembre -por estar completamente fuera de la realidad por la que transita nuestro país- la considero un discurso falaz y desacertado para toda la ciudadanía y gente mayor.
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¡Rompé Pepe, rompé…!
MIGUEL ÁNGEL REGUERA
En un sketch de un programa televisivo de hace unos años se repetía la frase del título, un operario daba la orden al otro con el pico en a mano, frente al temor, la sorpresa y la bronca de los vecinos que veían que sus veredas iban a ser destruidas sin tener información, sin un responsable de obra, ni supervisión municipal.
Esto es una escena cotidiana en las localidades del Gran Buenos Aires, pero se repite en distintas ciudades o pueblos de nuestro país. Puede ser la empresa de gas, de luz, de aguas, de fibra óptica (estas ahora están poniendo postes en ambas veredas de la calle, aun por donde pasan cloacas, agua, luz o gas, cosa que estaba prohibida).
Empresas tercerizadas, que a su vez subcontratan personal, rompen veredas, hacen pozos o zanjas, pasan caños o cables, rompiendo muchas veces las instalaciones de otras empresas o dejando a los usuarios sin servicio.
Nadie tiene un uniforme con una identificación, no hay cartelería con indicación de la obra, plazos y personas responsables técnicamente, nadie de los municipios se acerca a supervisar las distintas etapas de la obra.
Luego se tapa todo con tierra y un camión sin patente y desvencijado llegará en unos días con un par de personas para arreglar las veredas, hasta que en unos meses se vuelve a hundir el arreglo y hay que volver a llamar por teléfono, tomando el número de reclamo, porque las empresas de servicios públicos han cerrado sus oficinas de atención presencial en distintas localidades y solo aceptan contactos telefónicos o por redes.
Así estamos en el Gran Buenos Aires desde hace muchos, muchos, años y nadie con autoridad se preocupa por cambiar estas cosas pues suelen estar ocupados en pensar los grandes destinos de la humanidad.
Quizás la tragedia ocurrida en Remedios de Escalada (*), partido de Lanús, sirva para cambiar protocolos de actuación, se mejore la supervisión, que cada proyecto tenga responsables de obra en el lugar y que se establezca legamente a responsabilidad solidaria de la empresa contratista y las contratadas por los daños que ocasionen como consecuencia de la ejecución de las obras.
También espero que las familias de los afectados encuentren las respuestas que necesitan en la justicia, que los lesionados puedan recibir los mejores tratamientos a las heridas sufridas y que se reparen los daños económicos de aquellos comerciantes y vecinos que han perdido sus locales y viviendas.
(*) El 13 de noviembre de 2026, una explosión seguida de un incendio de gran magnitud en Remedios de Escalada dejó una víctima fatal y unos treinta heridos, además de graves daños en viviendas y comercios.
Una máquina que realizaba tareas de renovación de la red de gas dañó una cañería en la zona de Beltrán, entre Hipólito Yrigoyen e Iberlucea, lo que provocó una fuga, el estallido y un incendio que alcanzó varios pisos, afectando locales y casas cercanas.