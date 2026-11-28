Miradas

Homeless: "sin hogar"... y mucho más que eso

Reflexión sobre el valor de la intimidad, el impacto de exponer la vulnerabilidad ajena en imágenes y la necesidad de mirar al otro con empatía y respeto. Una mirada profunda sobre la falta de techo, el resguardo del hogar y el imperativo ético de no transformar el dolor ajeno en un simple objeto de consumo. "Nadie elige dónde nacer, pero algunos, después, olvidan ese detalle cuando miran a los demás", dice el autor.