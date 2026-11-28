Hace unos días, mientras leía un diario, me encontré con una noticia que me dejó consternado. Una persona conocida contaba su afición por fotografiar a quienes vivían en la calle durante sus viajes por el mundo. Me detuve en ese relato. Había algo en el entusiasmo por aquellas imágenes que me resultaba difícil de acompañar.
Homeless: "sin hogar"... y mucho más que eso
Reflexión sobre el valor de la intimidad, el impacto de exponer la vulnerabilidad ajena en imágenes y la necesidad de mirar al otro con empatía y respeto. Una mirada profunda sobre la falta de techo, el resguardo del hogar y el imperativo ético de no transformar el dolor ajeno en un simple objeto de consumo. "Nadie elige dónde nacer, pero algunos, después, olvidan ese detalle cuando miran a los demás", dice el autor.
Pensé en las personas fotografiadas, en lo que estarían viviendo cuando alguien decidió detenerse frente a ellas con una cámara. Después pensé en lo que ocurría al terminar ese encuentro: uno seguía su viaje; el otro permanecía allí. Entre ambos cabía una distancia que ninguna fotografía alcanzaba a mostrar.
No conozco las circunstancias de esas imágenes, si hubo una conversación o si las personas aceptaron ser retratadas. Sería injusto completar lo que ignoro con aquello que mi indignación imagina. Pero la noticia me dejó una pregunta que excedía a su protagonista: ¿qué ocurre cuando la vulnerabilidad ajena se convierte en una curiosidad que alguien desea atesorar?
¿En qué momento una persona deja de ser alguien con quien podríamos encontrarnos y pasa a ser algo que queremos llevarnos?Había una palabra que volvía recurrentemente: homeless. En inglés, home indica hogar y el sufijo less expresa carencia. Es decir que significa"sin hogar". Una construcción breve para nombrar una ausencia enorme.
Un hogar contiene mucho más que una superficie cubierta. Contiene la posibilidad de descansar, de guardar lo que queremos, de estar enfermos sin quedar expuestos. Contiene un pequeño acuerdo con el mundo: aquí puedo bajar la guardia.
Tal vez por eso la palabra me inquietaba tanto. Intentaba imaginar qué significa vivir sin ese acuerdo, con el cuerpo siempre disponible para el clima, el ruido, el miedo y la mirada de cualquiera.
Como arquitecto, he dedicado buena parte de mi vida a pensar espacios para habitar. Dibujamos plantas, buscamos la luz, discutimos proporciones, materiales y recorridos. Sabemos cuánto puede mejorar una vida cuando una vivienda está bien resuelta.
Sin embargo, antes de todas esas decisiones existe una condición elemental que pocas veces agradecemos: tener una puerta que podamos cerrar. Una llave en el bolsillo. El derecho a decidir quién entra. La posibilidad de que, por unas horas, nadie nos observe.
Hay una forma elemental de proteger la dignidad que empieza allí, en poder retirarse sin tener que desaparecer. Quien vive en la calle carece también de ese resguardo. Duerme donde otros circulan, conserva sus pertenencias como puede, a la vez que atraviesa a la vista de todos momentos que nosotros protegemos detrás de una pared.
Por eso mismo, una cámara exige allí una consideración especial. La fotografía puede dar testimonio, denunciar una injusticia, ayudarnos a comprender. Pero lamentablemente también puede apropiarse de una fragilidad y volverla una pieza de colección.
Entonces importa y mucho el vínculo que la hace posible; el consentimiento; el destino de esa imagen. Vivir en un espacio público no significa haber renunciado a la intimidad.
Llegamos a una historia
Me inquieta, sobre todo, la facilidad con la que podemos reducir una existencia a aquello que le falta. Decimos "un pobre" y creemos haber dicho suficiente. Desaparecen el nombre, la infancia, los trabajos, los afectos, las capacidades. Desaparecen las contradicciones que aceptaríamos como naturales en cualquier otra persona.
Queda una categoría. Y desde esa categoría empezamos a suponer. ¿Cómo habrá llegado hasta allí? ¿Qué habrá hecho mal? ¿Por qué no consigue salir? A veces formulamos una sentencia entera sobre alguien de quien ni siquiera conocemos la voz.
La palabra "pobre" puede describir una condición material. El desprecio aparece cuando la usamos para establecer una jerarquía humana. Cuando creemos que quien tiene menos también vale menos, comprende menos, merece menos consideración. Esa transformación me parece brutal porque suele presentarse con una naturalidad que la vuelve casi invisible.
Puede caber en una broma, en un gesto, en una fotografía compartida para provocar una risa. Quien se burla conserva la comodidad de decir que fue apenas un chiste. Quien ha sido convertido en objeto de ese chiste rara vez tiene la oportunidad de responder.
¿De dónde nace esa seguridad para mirar desde arriba? ¿Qué nos permite confundir una vida más protegida con una vida más valiosa? Nadie eligió dónde nacer. Ninguno pudo escoger a sus padres, revisar sus posibilidades económicas o asegurarse de que habría alguien dispuesto a cuidarlo. Llegamos a una historia que otros ya habían empezado.
Algunos encontraron alimento, paciencia, una cama y una voz que los tranquilizaba. Otros tuvieron que aprender demasiado pronto a reconocer el peligro. Antes de cualquier decisión propia, ya había diferencias que iban a pesar sobre el camino.
Después intervienen el esfuerzo, la voluntad, las elecciones. Claro que intervienen. Pero hasta la posibilidad de sostener un esfuerzo necesita condiciones. Estudiar requiere tiempo, cierta estabilidad, un lugar donde concentrarse. Buscar trabajo supone poder trasladarse, presentarse, comunicarse.
Recuperarse de un error resulta distinto cuando hay alguien que presta dinero, ofrece una habitación o dice "Vení, vamos a resolverlo". Hay personas que pueden equivocarse varias veces sin perder el suelo. Otras arriesgan en un solo tropiezo todo lo que las sostiene.
Pienso en mis hijas. En cuánto deseo acompañarlas, ofrecerles herramientas, ayudarlas a construir una vida propia. Quiero que sepan que pueden volver si algo sale mal. Que pedir ayuda no las disminuye. Que siempre habrá una mesa, una conversación y unos brazos disponibles.
Ese respaldo forma parte de lo que intento darles como padre. Por eso también quisiera que aprendieran a reconocerlo cuando miren la vida de otros. Sería doloroso que algún día confundieran la protección que recibieron con una supuesta superioridad sobre los demás. El amor que nos sostuvo debería volvernos más atentos a quienes crecieron sin él.
Reconocer nuestras ventajas no borra lo que hicimos. Nos permite comprenderlo mejor. Puedo valorar mis esfuerzos y recordar a quienes me enseñaron, me esperaron o confiaron en mí antes de que hubiera resultados. Puedo sentir orgullo por un logro y admitir que hubo circunstancias favorables que yo no fabriqué.
Con los años, el relato del hombre que se hizo completamente solo me resulta cada vez menos convincente. Cuando miro con honestidad mi recorrido, encuentro personas. Algunas estuvieron durante décadas; otras dijeron una frase o abrieron una puerta en el momento preciso. También ellas viven en lo que pude construir.
Pero hay algo más que debemos atrevernos a aceptar: una persona merece respeto aunque se haya equivocado. Aunque haya desperdiciado oportunidades, aunque su historia nos incomode, aunque no podamos comprender sus decisiones.
La dignidad no puede quedar condicionada a una biografía ejemplar. Nadie debería demostrar que fue inocente de todo para que su hambre nos importe. Si exigimos perfección a quien necesita ayuda, convertimos la compasión en un tribunal del que nosotros, convenientemente, quedamos exceptuados.
Lo que nombra, lo que no dice
A veces buscamos una explicación que nos permita retirarnos tranquilos. Si encontramos un error ajeno, creemos haber resuelto nuestra responsabilidad. Mientras tanto, hay alguien pasando frío. Alguien que necesita un baño, un lugar seguro, atención, una oportunidad concreta. Desconocemos casi todo sobre su vida, pero sentimos que ya sabemos lo suficiente para decidir cuánto debería importarnos.
Me pregunto cuántas veces usamos el juicio como una forma de evitar el encuentro. También me lo pregunto a mí. Sería demasiado cómodo escribir estas líneas como si la indiferencia perteneciera siempre a otros. He pasado de largo. He estado apurado. He desviado la mirada sin detenerme a pensar qué estaba evitando.
La noticia me perturbó, pero esa perturbación vale poco si solamente sirve para confirmar mi buena opinión sobre mí mismo. Prefiero que me obligue a revisar mis propios hábitos. A reconocer que la distancia también se construye con pequeños gestos cotidianos, con esas ocasiones en que dejamos de ver a una persona porque su presencia interrumpe lo que teníamos planeado.
Como docente, creo que estas preguntas deben entrar al aula. Podemos formar profesionales muy capaces y dejar sin examinar la manera en que miran a los demás. Podemos enseñar a proyectar edificios sin preguntar quién podrá habitarlos, o celebrar una transformación urbana sin detenernos en quienes quedaron desplazados.
La educación tiene allí una responsabilidad profunda: ayudarnos a comprender las consecuencias humanas de lo que hacemos. Un plano reúne decisiones sobre la vida de otros. Una ciudad revela, entre muchas cosas, a quiénes hemos sabido hacerles lugar.
Por supuesto, una mirada respetuosa no alcanza para resolver la falta de vivienda. Hacen falta recursos, instituciones, políticas sostenidas y respuestas capaces de atender situaciones diversas. El problema exige mucho más que nuestra emoción momentánea. S
in embargo, resulta más fácil tolerar el abandono cuando antes hemos convencido a los demás de que ciertas personas merecen menos. La burla contribuye a esa degradación. Hace parecer insignificante una humillación. Nos acostumbra a observar el sufrimiento sin sentir que nos concierne.
Tampoco quisiera reducir a quien vive en la calle a un ser pasivo que espera nuestra bondad. Tiene opiniones, deseos, capacidades y derecho a decidir. Puede rechazar una fotografía. Puede desconfiar de nuestra ayuda. Puede querer contarnos algo distinto de su desgracia.
Acercarnos supone aceptar esa libertad, incluso cuando no responde a la escena de gratitud que quizá habíamos imaginado. El encuentro empieza a ser posible cuando dejamos de pedirle al otro que represente el papel que le asignamos. Entonces vuelvo a aquella palabra: homeless. Nombra la falta de un hogar.
Pero nada dice sobre la capacidad de amar, recordar, pensar o esperar de quien atraviesa esa circunstancia. Nada dice sobre su valor. Todo eso lo agregamos nosotros cuando miramos. Y tal vez allí exista una responsabilidad que podemos empezar a asumir hoy: cuidar lo que nuestra mirada hace con la vida ajena.
Esta noche voy a volver a casa. Buscaré la llave, abriré la puerta y dejaré mis cosas en algún lugar. Quizás escuche a mis hijas, converse con Claudia o pregunte cómo estuvo el día. Son gestos habituales, tan incorporados a la vida que fácilmente pasan inadvertidos. Hoy quisiera detenerme en ellos. Reconocer cuánto abrigo contienen.
Agradecerlos de una manera que tenga consecuencias más allá de mi propia tranquilidad. Porque tener adónde volver debería ayudarnos a comprender lo que significa carecer de ese lugar. Y porque todavía podemos aprender a mirar sin apropiarnos, a acercarnos sin humillar, a ayudar sin exigir una historia perfecta a cambio.
Tal vez esa sea una forma de empezar: que la próxima vez que nuestros ojos se detengan en alguien que vive en la calle, podamos reconocer una vida tan irrepetible como la nuestra. Una vida para la que aún debe ser posible abrir una puerta.