Cada dos o tres años, más o menos, la vida parece imponernos una mudanza. Algunas son visibles. Cambiamos de casa, de oficina, de ciudad o de barrio. Otras ocurren sin que nadie las advierta. Cambia un trabajo, termina una amistad, los hijos crecen, los padres envejecen, una ilusión se desmorona o un sueño encuentra un rumbo diferente.
A veces no cambiamos de casa, cambiamos de alma
Cambiar de casa o cerrar ciclos personales plantea el desafío de soltar objetos y mandatos del pasado para viajar más livianos hacia las nuevas etapas vitales. El proceso de guardar o desprenderse de las cosas acumuladas invita a una profunda reflexión sobre todas las cargas afectivas que condicionan el presente.
En cualquiera de esos casos, tarde o temprano aparece el mismo ritual: abrir cajones olvidados, desempolvar cajas que llevaban años cerradas y preguntarnos, casi con sorpresa, por qué seguimos guardando tantas cosas.
Nos atraviesa algo profundamente humano en esa escena. Uno toma un objeto entre las manos y descubre que no lo había usado en diez o quince años. Ni siquiera recordaba que existía. No tiene valor económico. Tampoco un verdadero valor afectivo.
Sin embargo, allí estaba, ocupando un espacio en la oscuridad dentro de un placard, como si hubiera esperado pacientemente ese día para volver a aparecer. Entonces surge una pregunta tan sencilla como incómoda: ¿por qué lo conservé durante tanto tiempo?
Quizás porque los seres humanos no solo acumulamos objetos. También acumulamos posibilidades, recuerdos, versiones antiguas de nosotros mismos. Guardamos la campera de una etapa que ya terminó, los apuntes de un proyecto que nunca realizamos, las herramientas de un oficio que dejamos atrás, los regalos de personas cuyo nombre apenas recordamos.
Creemos que almacenamos cosas, cuando en realidad vamos almacenando tiempos de nuestra propia existencia. La mudanza tiene una virtud que pocas experiencias poseen. Nos obliga a decidir. Mientras vivimos rodeados por las mismas paredes, siempre existe la ilusión de que algún día volveremos a necesitar aquello que hace años no usamos.
Pero cuando hay que cargar cada caja, subir cada escalón y encontrar un lugar para todo nuevamente, la pregunta deja de ser sentimental y se vuelve esencial casi existencial: ¿vale la pena seguir llevando este peso?
Esa pregunta, que parece dirigida a un viejo mueble o a una caja de papeles, termina apuntando inevitablemente hacia nosotros. Porque la vida también está llena de equipajes invisibles. Hay personas que siguen transportando una discusión ocurrida hace veinte años. Otras continúan viviendo bajo el peso de una culpa que ya nadie les reclama.
Algunos conservan el miedo al fracaso como si fuera una herencia familiar, mientras otros siguen intentando cumplir expectativas que nunca fueron propias. Cargamos palabras que nos dijeron de niños, errores que cometimos siendo jóvenes y derrotas que el tiempo ya transformó en aprendizaje, aunque nosotros insistamos en tratarlas como heridas abiertas.
Con el paso de los años descubrí que la resiliencia no consiste únicamente en resistir los golpes de la vida. Esa definición siempre me pareció incompleta. Resistir es importante, pero llega un momento en que también resulta indispensable aprender a desprenderse.
Hay cargas que fortalecen y otras que simplemente inmovilizan. Saber diferenciarlas es una de las formas más profundas de la madurez. Las mudanzas enseñan esa lección sin necesidad de pronunciar una sola palabra.
De pronto comprendemos que cuanto más livianos viajamos, mayor libertad tenemos para construir el lugar que viene. No porque reneguemos del pasado, sino porque entendemos que el pasado no necesita ocupar todas las habitaciones del presente.
Tal vez por eso las personas mayores suelen mirar las cosas de otra manera. Han realizado suficientes mudanzas -reales o simbólicas- como para comprender que casi nada de lo que parecía imprescindible terminó siéndolo. Los muebles cambian, las modas desaparecen, los papeles amarillean y los objetos pierden sentido.
Lo que permanece casi nunca cabe dentro de una caja. Permanecen una conversación inolvidable, una mesa compartida, una mano tendida en el momento justo, una enseñanza recibida sin esperar nada a cambio. Todo lo verdaderamente importante encuentra siempre otro modo de acompañarnos.
Pienso que ocurre algo parecido con los proyectos personales. Durante años perseguimos metas convencidos de que representan nuestra felicidad. Luego la vida modifica el camino y comprendemos que algunas aspiraciones pertenecían a una versión anterior de nosotros mismos.
Insistir únicamente por orgullo puede convertirse en otra forma de cargar cajas innecesarias. Renunciar a un sueño que ya no nos representa no significa fracasar. Significa reconocer que también nosotros cambiamos.
Existe una falsa creencia según la cual soltar equivale a olvidar. No lo creo. Olvidar borra. Soltar ordena. La memoria permanece, pero deja de pesar. El recuerdo sigue allí, aunque ya no determina cada decisión futura. Esa diferencia parece pequeña, pero transforma por completo la manera de vivir.
Quizás por eso las mudanzas producen una mezcla extraña de cansancio y esperanza. Cansancio por todo lo que debemos revisar. Esperanza porque cada objeto que dejamos atrás crea un espacio nuevo para aquello que todavía no conocemos.
Ninguna habitación vacía permanece vacía para siempre. La vida siempre encuentra la forma de volver a llenarla. Con los años aprendí que el verdadero patrimonio de una persona no puede medirse por la cantidad de cosas que logró conservar, sino por la sabiduría con la que eligió aquello que merecía seguir acompañándola.
Hay quienes acumulan durante toda una vida y, sin embargo, nunca consiguen sentirse plenos. Otros poseen muy poco y caminan con una serenidad que resulta imposible comprar. La diferencia rara vez está en el tamaño de la casa. Está en el peso del equipaje interior. Por eso, justamente, tal vez todos deberíamos hacer una mudanza de vez en cuando, incluso sin cambiar de domicilio.
Abrir esos cajones que hace años evitamos mirar. Revisar esas cajas que sobreviven únicamente por costumbre. Preguntarnos qué objetos representan gratitud y cuáles solo representan miedo a dejar atrás una etapa. La respuesta nunca será exactamente la misma para todos, porque cada existencia guarda sus propias historias.
Pero el ejercicio siempre vale la pena. Después de todo, vivir también consiste en aprender a elegir qué merece seguir viajando con nosotros. Porque las mudanzas no revelan cuánto tenemos. Revelan cuánto tiempo llevamos cargando aquello que ya no éramos capaces de soltar.
Y quizás la mayor señal de que estamos creciendo no sea la casa que logramos construir o mudarnos, sino la serenidad con la que, al cerrar una caja por última vez, somos capaces de decir: esto fue importante, pero ya cumplió su misión. Ahora es momento de seguir caminos más livianos.