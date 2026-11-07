La mudanza

A veces no cambiamos de casa, cambiamos de alma

Cambiar de casa o cerrar ciclos personales plantea el desafío de soltar objetos y mandatos del pasado para viajar más livianos hacia las nuevas etapas vitales. El proceso de guardar o desprenderse de las cosas acumuladas invita a una profunda reflexión sobre todas las cargas afectivas que condicionan el presente.