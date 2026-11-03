Cuando la vida deja de explicarse, todavía podemos elegir cómo vivirla, aunque haya momentos en los que parece perder toda relación con aquello que creíamos haber aprendido acerca de ella. Uno trabaja, confía, cumple su palabra, sostiene a otros, posterga deseos, construye durante años algo que considera valioso y, sin embargo, una mañana descubre que nada de eso alcanzaba para impedir el derrumbe.
Camus y la dignidad de construir sentido en un mundo que no ofrece garantías
Frente a un mundo que no ofrece garantías ni respuestas sencillas, el valor de sostener los principios y construir refugios para no caer en el resentimiento.
No necesariamente porque haya obrado mal. Tampoco porque hubiera dejado de esforzarse. Simplemente porque la existencia posee una forma desconcertante de desobedecer nuestros cálculos. El amor no garantiza la permanencia, el esfuerzo no asegura el resultado, la honestidad no evita la traición y la bondad, por sí sola, no consigue protegernos de todas las injusticias.
La vida nunca firmó con nosotros el contrato que, aun sin saberlo, llevamos años reclamándole. Y quizás el verdadero desconcierto comience allí, cuando advertimos que el mundo no distribuye sus recompensas de acuerdo con nuestros méritos, ni sus dolores según nuestras culpas.
Hemos visto personas honestas perderlo casi todo y personas que hicieron del engaño una costumbre avanzar como si nada pudiera detenerlas. Hemos acompañado a quienes cuidaron amorosamente y, aun así, debieron despedirse.
Hemos conocido hombres y mujeres que trabajaron durante décadas para levantar una casa, una familia, un pequeño comercio o una esperanza y que, en muy poco tiempo, contemplaron cómo aquello que parecía firme comenzaba a resquebrajarse. Frente a esas escenas, la razón se rebela. Necesita encontrar una explicación, establecer una causa, descubrir una enseñanza capaz de justificar lo ocurrido.
Pero algunas veces la realidad permanece allí, delante de nosotros, sin responder. Albert Camus (1913-1960) llamó absurdo a ese desencuentro entre nuestra necesidad de comprender y un mundo que no siempre ofrece explicaciones. El absurdo no significa sencillamente que la vida carezca de sentido.
Esa sería una conclusión demasiado rápida, casi una manera de clausurar la pregunta antes de haberla atravesado. El absurdo aparece cuando el ser humano reclama coherencia y la existencia le devuelve contradicciones; cuando pide justicia y encuentra arbitrariedad; cuando busca permanencia y descubre que todo aquello que ama es vulnerable.
Nace en esa distancia incómoda entre lo que esperamos que ocurra y lo que finalmente ocurre. Camus había conocido demasiado bien esa distancia. En 1945, mientras Europa observaba las ruinas materiales y morales dejadas por la Segunda Guerra Mundial, una periodista le preguntó si una filosofía fundada en el absurdo no terminaba conduciendo inevitablemente a la desesperación.
La pregunta estaba cargada de la época. Después de millones de muertos, ciudades destruidas y seres humanos convertidos en números, ¿qué significado podía conservar todavía la palabra esperanza? Camus respondió que la experiencia del absurdo era necesaria, pero que jamás debía transformarse en un callejón sin salida.
De esa conciencia podían nacer la rebelión, la libertad y la pasión. Allí comienza lo verdaderamente importante. Reconocer que la vida no ofrece garantías puede paralizarnos o puede modificar la manera en que elegimos vivirla.
Podemos utilizar la injusticia recibida como una autorización para reproducirla o decidir que el daño termine en nosotros. Podemos permitir que una traición nos convierta en seres incapaces de confiar o aprender a confiar de otra manera, con mayor lucidez, pero sin renunciar definitivamente al encuentro.
Podemos transformar nuestras heridas en argumentos para lastimar o convertirlas en una forma más profunda de comprender las heridas ajenas. En ese territorio pequeño, a veces apenas visible, comienza nuestra libertad. Hay una rebelión serena en cada persona que, habiendo conocido las razones del resentimiento, decide no convertirlas en la arquitectura definitiva de su carácter.
Quizás esa sea una de las formas más difíciles de la dignidad. Resulta sencillo hablar de valores cuando la vida nos trata con suavidad. Lo verdaderamente humano aparece cuando, después de haber sido heridos, conservamos la decisión de no parecernos a quienes nos hirieron. No porque ignoremos lo sucedido ni porque debamos perdonarlo todo.
Existen daños que necesitan límites, injusticias que deben ser denunciadas y puertas que conviene cerrar. Pero una cosa es establecer un límite y otra muy distinta permitir que el pasado diseñe cada una de nuestras habitaciones interiores. La herida puede formar parte de nuestra historia sin convertirse en la casa completa.
Lo que la vida nos enseña
Rebelarse, en el sentido que expone Camus, no consiste necesariamente en levantar la voz, destruir lo que existe o vivir enfrentados con el mundo. A veces la rebelión adopta gestos mucho menos espectaculares.
Levantarse una vez más, cumplir una promesa cuando nadie nos vigila, continuar enseñando aunque los resultados no sean inmediatos, cuidar a una familia aun sabiendo que jamás podremos evitarle todos los dolores, colocar nuevamente una piedra sobre otra después de haber contemplado las ruinas.
Hay personas cuya mayor revolución consiste en seguir siendo buenas sin volverse ingenuas, generosas sin permitir el abuso y sensibles sin quedar indefensas. La libertad aparece cuando dejamos de exigirle a la existencia que respete acuerdos que solamente nosotros imaginamos.
Durante años creemos, quizás porque necesitamos creerlo, que el esfuerzo conducirá al reconocimiento, que el amor será correspondido, que la generosidad regresará de alguna manera y que toda buena acción encontrará finalmente su recompensa. Después la vida nos enseña que ninguna de esas correspondencias está asegurada.
Podemos interpretar ese descubrimiento como una estafa o como una emancipación. Si hacemos lo correcto únicamente porque esperamos recibir algo equivalente, nuestra conducta continúa dependiendo de una recompensa.
En cambio, cuando actuamos de acuerdo con aquello que elegimos ser, incluso sabiendo que el resultado puede no acompañarnos, comenzamos a vivir con una libertad más profunda. Eso no vuelve inútil el esfuerzo. Lo vuelve nuestro. Seguimos trabajando porque el trabajo también es una manera de cuidar.
Seguimos enseñando porque alguna pregunta sembrada hoy puede abrirse años después, cuando no estemos presentes para contemplarla. Seguimos construyendo porque alguien necesitará refugiarse bajo ese techo, mirar el cielo desde esa ventana o reconocerse como parte de una comunidad en esa plaza.
Seguimos escribiendo porque tal vez una persona encuentre en nuestras palabras la forma de nombrar algo que hasta ese momento solamente podía sentir. La pasión completa la respuesta de Camus. Quien comprende que nada es eterno puede encerrarse en el miedo o aprender a mirar de otro modo aquello que todavía posee.
Una conversación cotidiana, una comida alrededor de una mesa, la mano de alguien que envejece, la risa de un hijo en una habitación cercana, incluso la presencia de un animal querido descansando junto a nosotros adquieren otra dimensión cuando comprendemos que no estarán allí para siempre. La fragilidad no disminuye el valor de las cosas; muchas veces es aquello que nos permite descubrirlo.
Un abrazo importa precisamente porque no puede conservarse y una tarde cualquiera puede volverse inolvidable. Camus comprendió que ninguna respuesta individual sería suficiente. Luego de una guerra que había demostrado hasta dónde podía llegar la crueldad cuando se organizaba, se justificaba y encontraba obediencia, advirtió que los seres humanos debíamos alcanzar un grado mayor de entendimiento o perecer.
Para conseguirlo eran necesarias la sinceridad, la libertad y una experiencia compartida de justicia. Más de ochenta años después, aquellas palabras continúan describiendo nuestro problema. Nunca habíamos dispuesto de tantos instrumentos para comunicarnos y, sin embargo, pocas veces pareció tan difícil entendernos.
Podemos hacer llegar una opinión a miles de personas en pocos segundos, pero hemos perdido parte de la paciencia que requiere escuchar una sola voz hasta el final. Confundimos la comunicación con la exposición, el diálogo con la respuesta inmediata y el pensamiento con la obligación de pronunciarnos sobre todo.
Cada grupo construye una explicación del mundo, selecciona los hechos que la confirman y expulsa cuanto podría ponerla en duda. Poco a poco, el otro deja de ser una persona compleja, contradictoria y vulnerable como nosotros, y se transforma en una etiqueta que creemos poder juzgar sin conocer.
La sinceridad que reclamaba Camus exige mucho más que denunciar la mentira ajena. Obliga a revisar las pequeñas ficciones con las que protegemos nuestra propia imagen. Nos decimos que siempre actuamos por principios, aunque algunas veces actuemos por temor. Afirmamos que buscamos justicia, cuando quizá también deseamos tener razón.
Creemos defender una causa, aunque en ocasiones solamente estemos defendiendo el lugar que ocupamos dentro de ella. Resulta cómodo construir una historia en la que somos inocentes de todo cuanto nos sucede y mucho más difícil aceptar que también nosotros hemos fallado, herido, omitido o llegado tarde.
Cuando la filosofía abandona los libros
La sinceridad comienza cuando dejamos de escribirnos únicamente como héroes de nuestros relatos. Pero entendernos también requiere libertad. Una persona sometida puede obedecer, asentir e incluso repetir las palabras que se esperan de ella, pero difícilmente pueda participar de una conversación verdadera. Donde existe miedo, cada frase se calcula.
Donde hay dependencia, la verdad aprende a negociar su forma. La libertad significa poder hablar, pero también disponer de las condiciones necesarias para pensar, preguntar, disentir y cambiar de opinión sin que por ello nos sea retirada la dignidad. Por eso educar es una de las formas más profundas de la libertad.
Un docente rara vez conoce el alcance final de aquello que enseña. Entra en un aula, comparte conocimientos, formula preguntas, insiste, se equivoca, vuelve a explicar y confía en que algo de ese encuentro continuará trabajando dentro del estudiante. Quizás pasen años antes de que una idea encuentre su lugar.
Tal vez aquel joven ni siquiera recuerde el nombre de quien se la ofreció. Pero cada vez que la educación ayuda a una persona a pensar por sí misma, disminuye la parte de su destino que parecía escrita por su origen. Enseñar es rebelarse contra la idea de que alguien debe quedar encerrado para siempre dentro de las circunstancias en las que nació.
El entendimiento necesita, finalmente, justicia. Resulta difícil hablar de un auténtico diálogo cuando una persona debe dedicar todas sus fuerzas a sobrevivir mientras otra establece tranquilamente las condiciones de la conversación.
La injusticia no consiste solamente en que algunos posean más que otros; comienza cuando esa diferencia se utiliza para decidir qué vidas merecen oportunidades, protección o reconocimiento.
Una comunidad justa no promete eliminar todas las diferencias, pero se niega a aceptar que ciertas desigualdades sean tratadas como una fatalidad natural, como si hubieran existido desde siempre y nada pudiéramos hacer para modificarlas.
Aquí la filosofía abandona los libros y comienza a caminar por nuestras calles. Quizás nunca sepamos por qué una persona nace rodeada de posibilidades, mientras otra debe conquistar cada oportunidad como si fuera un privilegio indebido. Ninguna explicación consigue justificar plenamente el sufrimiento de un niño, la pérdida de alguien amado o la derrota de quien actuó honestamente.
Pero la falta de respuestas no nos libera de nuestras responsabilidades. Si el mundo no garantiza justicia, tendremos que construir instituciones más justas. Si la vida puede convertirse en intemperie, deberemos ofrecer refugios. Si el origen levanta muros alrededor de una persona, la educación deberá abrir ventanas donde parecía no haberlas.
La arquitectura conoce bien ese gesto. Construir significa aceptar que la realidad todavía puede ser transformada. Levantamos un muro porque alguien necesita protección, abrimos una ventana porque merece luz, proyectamos una escuela porque confiamos en el conocimiento y dibujamos una plaza porque la vida compartida requiere un lugar donde reconocerse.
Todo edificio será modificado por el tiempo y toda ciudad será habitada de maneras que ningún arquitecto puede prever. Aun así, proyectamos. Quizás porque cada plano contiene una afirmación secreta: el mañana todavía merece ser imaginado. También la escritura nace de una confianza semejante.
Ordenamos palabras porque la experiencia suele llegar desordenada, mezclando pérdidas, gratitud, preguntas, recuerdos y fragmentos de una verdad que nunca se entrega por completo. Escribimos para comprender, pero también para acompañar. Un ensayo no resuelve el dolor de quien lo lee, aunque puede ofrecerle un lugar donde reconocerlo.
A veces una frase alcanza para que alguien descubra que aquello que creía estrictamente personal pertenece también a la condición humana. La herida continúa allí, pero deja de estar completamente sola. Elevar la inteligencia del lector no significa demostrarle cuánto sabemos, sino ayudarlo a pensar algo que antes no había podido formular.
Tal vez por eso la imagen de Sísifo continúa acompañándonos. Todos empujamos alguna piedra. Para algunos será una pérdida que regresa cuando menos la esperan; para otros, una responsabilidad que recomienza cada mañana, una enfermedad, una deuda, una ausencia, una traición o el peso de sostener a quienes dependen de ellos.
No siempre podemos elegir la piedra que nos corresponde, pero todavía podemos decidir cómo empujarla. Podemos hacerlo desde el resentimiento o desde la dignidad, completamente solos o aceptando la mano de quienes desean ayudarnos, únicamente para sobrevivir o intentando que nuestro esfuerzo deje un camino un poco menos difícil para quienes vienen detrás.
Una elección cotidiana
Tal vez Albert Camus quiso decirnos que la grandeza humana comienza cuando dejamos de esperar una respuesta definitiva y continuamos formulando preguntas. Cuando comprendemos que el mundo no nos debe una explicación, pero nosotros todavía nos debemos una conducta.
El absurdo puede quitarnos algunas certezas, pero no nuestra capacidad de cuidar. Puede mostrarnos la fragilidad de todo lo construido, pero no impedirnos volver a levantarlo. Puede demostrar que la justicia no viene incluida en el orden del universo, sin anular nuestra obligación de buscarla entre los seres humanos.
Entendernos o perecer no es solo una advertencia pronunciada después de una guerra. Es una elección cotidiana. Perecemos un poco cada vez que convertimos al otro en una categoría, cuando preferimos vencer antes que comprender, cuando una diferencia nos sirve de excusa para negar una dignidad.
Y nos salvamos, también un poco, cada vez que escuchamos sin preparar inmediatamente una respuesta, cuando reconocemos nuestra parte de responsabilidad, cuando ofrecemos una oportunidad, cuando enseñamos, cuidamos o construimos algo que no disfrutaremos únicamente nosotros.