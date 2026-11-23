Miradas

Bitácora de lo no dicho

El acto de hablar entraña la fragilidad de exponerse y el riesgo del malentendido, revelando que el silencio muchas veces funciona como trinchera y jaula. Se trata de una reflexión íntima sobre el peso de callar por temor a la exposición y la búsqueda constante de una voz auténtica para conectar de verdad con el otro.