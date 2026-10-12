Un poema salva un día

La fugacidad actual del tiempo: “El maleficio de la prisa”, de María Elena Walsh (Parte II)

Un recorrido por la trayectoria multifacética de María Elena Walsh: una vida en sintonía con su propio ritmo y llena de sentido. De poeta precoz a pilar fundamental de la cultura argentina, supo transformar la canción popular y el universo infantil en espacios de una profunda impronta intelectual.