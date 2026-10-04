Un poema salva un día

La fugacidad actual del tiempo: “El maleficio de la prisa”, de María Elena Walsh (Parte I)

En un presente marcado por la vorágine tecnológica y la inmediatez, a través de la poética de María Elena Walsh, se recorre la memoria de aquellos tiempos donde el ritmo humano se acompasaba con la pausa, el mate y la charla vecinal. Una temporalidad que era una morada amigable, en tanto estaba llena de sentido y esperanza.