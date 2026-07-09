Semblanza en el plano de la ejemplaridad

Lionel Messi, más allá de la idolatría

Detrás del futbolista extraordinario y de la adhesión incondicional del público, asoma un comportamiento guiado por la humildad, la honestidad y el resguardo familiar. Un análisis de las cualidades técnicas y las virtudes humanas que elevan a Lionel Messi por encima del estatus de ídolo, ubicándolo en la categoría de ejemplo concreto y moral.