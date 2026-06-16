La cultura de la impostura

El imperio de la desfachatez: apariencia y falsedad en la vida pública

En una época signada por la hipocresía pública y el vaciamiento de la palabra, la proliferación de lo inauténtico degrada la convivencia social. Un análisis sobre cómo este comportamiento oculta un peligroso descenso en la escala de valores y la urgencia de restituir la verdad.