Guillermo Bosch nació en Santa Fe el 8 de agosto de 1997 y pasó sus primeros años en Espírito Santo, Brasil. Es escritor, ilustrador y gestor cultural. Además, integra el proyecto editorial Ediciones Arroyo, desde donde participa en la producción y circulación de libros y en distintas iniciativas vinculadas con la literatura y la cultura del litoral santafesino.
La poesía como búsqueda y recorrido
El escritor y gestor santafesino Guillermo Bosch presenta una obra poética que indaga en la identidad y el lenguaje a través de una búsqueda estética personal.
En "Horizonte de sucesos", reúne poemas atravesados por una escritura exploratoria. Su obra propone un recorrido por la palabra, la búsqueda y la construcción de una voz poética propia.
El lenguaje aparece allí como una forma de avanzar, formular preguntas y descubrir. El libro se acerca así a una voz poética que busca definir su propio recorrido. Los escritores Horacio Fiebelkorn y Fernanda Yábale leyeron la obra y ofrecieron sus respectivas interpretaciones.
El poema como brújula
Para Fiebelkorn, la poesía de Bosch nace de una búsqueda y el poema funciona como una brújula. Orienta, aunque no necesariamente brinda respuestas definitivas: "El poeta busca, y el poema es una brújula, cuya tarea explícita es orientar. Pero ¿hacia dónde? ¿Cómo saber, además, si estamos perdidos o no?"
Fiebelkorn sostiene que esas preguntas no deben ser respondidas por el poeta, sino que encuentran su sentido en el propio poema. En ese proceso, la identidad del autor se transforma y se abre a una intensidad distinta, capaz de generar nuevos interrogantes.
La escritura deja entonces un rastro que altera las certezas previas. Leer se convierte en un recorrido en el que preguntas como "¿Dónde estamos? ¿Cómo llegamos hasta acá?", forman parte central de la experiencia poética.
Al cerrar su lectura, Fiebelkorn invita a entregarse al lenguaje del libro: "Todo es cuestión de sumergirse en 'Horizonte de sucesos' y dejarse llevar por el fraseo de sus poemas".
Una voz que comienza a afirmarse
Fernanda Yábale, por su parte, reconoce en la poesía de Guillermo Bosch una búsqueda de lugar y de voz. Según la autora de la reseña, Bosch no procura deslumbrar con artificios ni fórmulas complejas; su fuerza reside, en cambio, en la simpleza del decir.
A partir de versos como "Con los pies atados a una roca, dice Guille, recorro el camino de los caminantes" y "Veo cómo otros caminantes cortan el camino", Yábale señala que la obra parece anunciar el recorrido de un joven escritor que empieza a transitar un espacio propio y a definir su manera de decir.
La reseña destaca la frescura de "Horizonte de sucesos", aunque advierte que no se trata de una frescura liviana. En otro pasaje, Bosch escribe: "Bajo este sol me desprendo de esta piel". Para Yábale, las palabras permiten entonces revelar al poeta y mostrar algo que excede el decir inmediato: aquello que pesa, puede detener el andar y convertirse en un obstáculo para la expresión.
"Horizonte de Sucesos", afirma Yábale, "ve más allá, va más allá". Y define el libro de Bosch como "un decir suave, aireado", que comienza a buscar y abre espacio para una voz prometedora y cercana. Su lectura concluye con una afirmación sencilla: "Un decir que se reafirma. Que así sea, entonces".