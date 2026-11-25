Homenaje a un historiador revolucionario

Carlo Ginzburg: importancia y trascendencia de la microhistoria

El legado del autor de "El queso y los gusanos" permite revisar su aporte a la microhistoria y su mirada crítica sobre la cultura popular a lo largo de décadas. A través de casos singulares y marginados, el pensador italiano renovó el oficio historiográfico al vincular el rigor documental con una lúcida narración.