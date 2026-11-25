I - Hemos dejado pasar el momento de gran impacto que significa la noticia de la muerte. Ello fue el 17 de junio. Se conocieron algunas despedidas y otras breves biografías o referencias a la obra. A veces es bueno tomar distancia para evaluar con tranquilidad la obra. Luego de los primeros estertores de la infausta nueva, se puede observar con mayor nitidez su legado.
Carlo Ginzburg: importancia y trascendencia de la microhistoria
El legado del autor de "El queso y los gusanos" permite revisar su aporte a la microhistoria y su mirada crítica sobre la cultura popular a lo largo de décadas. A través de casos singulares y marginados, el pensador italiano renovó el oficio historiográfico al vincular el rigor documental con una lúcida narración.
II - Carlo Ginzburg (1939-2026) fue un historiador extraordinario. Durante sesenta años de constante investigación y elaboración, entregó a la imprenta obras que cambiaron definitivamente el estudio del pasado. Todas tan profundas como exquisitas y sabias.
La creación más conocida es la "microhistoria", una manera de investigar en la cual se reduce lo que se observa y a partir de ello, se lanzan preguntas generales.
III - Nacido el 15 de abril de 1939 -fin de la Guerra Civil española e inicio de la Segunda Guerra Mundial- en el seno de una familia turinesa muy vinculada a la cultura.
Su madre, Natalia (Palermo, 14 de julio de 1906 - Roma, 7 de octubre de 1991) era escritora y su padre, Leone (Odesa, 4 de abril de 1909 - Roma, 5 de febrero de 1944), un intelectual y profesor que se oponía al fascismo, y había fundado la Editorial Einaudi con Giulio Einaudi.
El régimen político los persiguió y expulso de la ciudad para exiliarlos en Pizzolo, provincia de L' Aquila, en la región de los Abruzos, en 1943. Instalada la familia en ese alejado lugar, la brega del padre no cesó y fue encarcelado en Roma por la policía del fascismo.
Como correspondía para estos casos, fue torturado por la Gestapo hasta la muerte, ocurrida en la mazmorra de Regina Coeli, en Roma. De todo ello refiere en el libro "Las pequeñas virtudes".
IV - Como se pudo, pero la vida familiar continuó en un país destruido por la guerra. En 1957 inició los estudios de historia en la Scuola Normale Superiore di Pisa, donde tuvo maestros y lecturas que fueron determinantes en su modo de entender el oficio de historiador y en el desarrollo de su forma de practicarlo y comunicarlo.
Luego de recibirse, enseñó en Lecce y en Bolonia. Más adelante tuvo temporadas en Princeton, Harvard, Yale y París. En 1988 inició su magisterio en la Universidad de California, en Los Ángeles, dictado cursos sobre el Renacimiento hasta 2006. De regreso se asentó en Pisa y dio clases en la Scuola Normale Superiore hasta su retiro.
En sus años finales, decía que aprendía dictando los cursos donde intercambiaba con los alumnos y se identificaba con ese dibujo de Goya en donde un anciano avanza con los bastones y se puede leer: "aún aprendo".
V - Sus primeros pasos en la investigación son respecto a las creencias populares, pero partiendo de los archivos de los juicios de la inquisición. De esta forma se publican "Los Benandanti: brujería y cultos agrarios entre los siglos XVI y XVII" (1966), "El queso y los gusanos" (Il formaggio e i vermi, 1976) e "Historia nocturna" (1989).
Se observa que la brujería era una idea general aceptada que había popularizado la Inquisición, cuya existencia era anterior y formada de manera irregular por algunas costumbres de comunidades agrarias con bastante anterioridad y que se continuaron en los espacios donde luego de consumaron esos juicios.
"El queso y los gusanos" fue su gran obra, la que le permitió dar a conocer esa tarea casi de orfebre. Relata las peripecias de un molinero del siglo XVI, llamado Domenico Scandella, en un pueblo del norte de Italia, al que la Inquisición le inició un proceso por herejía.
Atendiendo a su convicción, que muestra su cosmovisión, este hombre sostiene que el mundo se había creado a partir del caos del que se fue formando una masa, tal como lo hace la leche que se convierte en queso del que surgen los gusanos, que son los ángeles.
El mundo emerge de la descomposición de las materias y este era el discurso que "Menocchio", como lo llamaban en el pueblo al molinero, daba a sus vecinos.
Ginzburg toma la historia de un personaje ignoto y por medio de este casi insignificante hecho, puede reconstruir toda una estructura cultural que comprende a un modelo. Es la microhistoria. En el proceso, al pobre "Menocchio" se lo declaró culpable y destinado a la hoguera.
VI - Esta herramienta de recuperar pequeños hechos del pasado, le significó un apasionamiento por descubrir nuevos sucesos y cautivó a los lectores, por lo que fue haciendo popular la historia. Una y otra vez repetía "Yo no hago historia para mis colegas, sino para la otra gente".
Esa otra gente, era el gran público. Con dos cultores del género en ciernes, Giovanni Levi y Edoardo Grendi, dieron forma a una colección que llamaron "Microstori" cuya consigna era el análisis a partir de un caso.
El primer volumen fue del propio Ginzburg titulado "Pesquisa sobre Piero" (Indagini su Piero), de 1981 -español de 1984-, sobre el análisis de tres pinturas fundamentales de Piero della Francesca: "El Bautismo de Cristo", "La Leyenda de la Santa Cruz" y "La Flagelación de Urbino".
Sin ser un historiador del arte, Carlo reconstruye el contexto de cuando fueron encargados, de las motivaciones políticas, de los entramados sociales y de la simbología religiosa.
VII - Algunos críticos situaron su obra en la Escuela de los Annales de Marc Bloch y Lucien Febvre, en tanto que en otros sectores dispararon polémicas bajo el reproche de estudiar situaciones entre anecdóticas y excepcionales.
Pero en verdad se encargó de la gente común y de los que están fuera del sistema, de los perseguidos y hasta de las llamadas brujas, sobre los que se desplegaron distintas formas de poder para controlar el grupo social. No es más, ni menos, que su historia de vida, su derrotero de persecuciones, destierros y muerte.
VIII - Sus dos últimas entregas son un resumen de su pensamiento y un aporte de sus últimas ocupaciones para la posteridad: "Historia, retórica y prueba" de 1999, donde compulsó expresiones del escepticismo historiográfico y de algunas corrientes del relativismo epistemológico.
Sostuvo que el historiador puede formular un discurso verdadero, si bien provisorio, del pasado, sobre el estudio de la evidencia y del reconocimiento de la distancia entre lo pretérito y la actualidad.
En 2026 se conoció "El vínculo de la vergüenza: lecturas oblicuas" (Il vincolo della vergogna: letture oblique), un típico ensayo en donde lanza una propuesta definitivamente desafiante: "El país al que pertenecemos no es, como quiere la retórica, aquel que amamos, sino aquel del que nos avergonzamos, o del que podemos avergonzarnos".
Es una propuesta que elabora un judío por los ataques étnicos que lleva adelante Israel en Gaza, luego de la matanza del 7 de octubre de 2023 de Hamas.
IX - La partida llegó en las vísperas de la panteonización de Marc Bloch en París, que fue el 23 de junio de 2026 y sobre el que estaba entusiasmado y se había comprometido en asistir. Fue Ginzburg un hombre de una vitalidad desbordante, generoso intelectual y personalmente.
No era esquivo a los convites para escuchar a colegas jóvenes, de dispares trayectorias, ni para esbozar sugerencia que pudiera contribuir. Fue titular de una obra historiográfica clave que ahonda en el concepto de cultura y sus distintos matices. Su mundo interior eran sus nietos, sus hijas Silvia y Lisa, y su pareja Luisa Ciammiti, también historiadora, pero del arte.