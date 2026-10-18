Un poema salva un día

La fugacidad actual del tiempo: “El maleficio de la prisa”, de María Elena Walsh (Parte III)

Huérfano de una estructura que lo oriente, el tiempo actual se consume en la fragmentación. A partir de Byung-Chul Han y María Elena Walsh, este texto explora los estragos de la hiperactividad circunscripta al presente y propone rescatar un lugar para la vida contemplativa, a fin de que el hombre habite el tiempo con sentido y significado.