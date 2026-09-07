Hazaña militar

De Capitán Bermúdez al Himalaya

Desde la llanura santafesina hasta las alturas del Himalaya, el sargento primero Diego Alegre desafía la adversidad en una expedición única del Ejército Argentino. Su historia refleja dedicación y superación personal en ambientes extremos, llevando el nombre de su país a cimas inexploradas por compatriotas. Un relato de esfuerzo y pasión por la montaña que trasciende fronteras y altitudes.