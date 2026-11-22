En esta ocasión propongo un ejercicio de re-escritura en base a los fragmentos que se transcriben. Hay variedad de tonos narrativos que son el resultado de las emociones que surgen por inspiración al momento de escribir.
Escritura creativa VII
Una serie de fragmentos literarios invita a experimentar con las voces narrativas, los tonos y las descripciones para transformar la mirada de quien escribe.
Los hay melancólicos, amorosos, oníricos, misteriosos, de horror, jocosos, filosóficos, eróticos. Los insto a descubrirlos y en cada caso a descubrir qué pasaría si cambiamos el punto de vista del narrador.
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¿Sería diferente la magia de la palabra?
"Más tarde las olas se van y vienen roces de libélulas, como de gasas que danzan, se encogen, se extienden y se sumergen en el agua del hisopo insolente…
- Bien, señora, haremos un lavaje de cerumen. Mientras, colóquese estas gotas para calmar.
De "Marinas y ruido blanco".
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La adjetivación justa
¿Qué sucedería si descubrimos abundancia de adjetivación? ¿Cómo modificaríamos ese defecto, usando recursos literarios como comparaciones, metáforas, imágenes sensoriales, sinestesia, etc.?
"Sobre la cama monacal, amplia y fría, dispone la ropa que se pondrá para recibir a la Pilar: un vestido azul con alforzas y canesú blanco recién planchado; descuelga del ropero angosto, el saquito de lana arratonado y raído por tantos lavados. Ella no quiere desprenderse de él, porque lo heredó de su madre, antes de que engordara tanto, una hinchazón que finalmente la dejó morir (…)"
De "Retrato en naftalina".
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"Es un miedo ancestral, un dolor de la raza…
- Lara me hundió la cabeza… Es Lara patrón. Es Lara capanga del obraje misionero…
Me cortó la cabeza cuando me violaba…
- Hora del comprimido… - Estela ofrece la medicación…
Como un gato montés, María, desde la cama 9, ya liberada de las ataduras… se abraza con piernas y brazos a la enfermera de turno, que tambalea. Ruedan al piso. María, la aguerrida paraguaya, hinca sus dientes en el cuello de Estela, expuesta e indefensa".
De "Desnudeces del alma".
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"Hoy imagino un ciberespacio entre planetas y ordenadores, donde voy volando, sujeta a un globo rojo, ése que nunca se pincha ni explota, para conocer lugares ignotos, para perseguir resquicios de ternura y para reconocer personajes desprovistos del ropaje de los mitos y los estereotipos (…)"
"Planear como los cóndores… dando un envión, como si timoneara un velero, o doblando las rodillas puedo tomar el rumbo y dirigirlo hacia donde más me plazca (…)"
De "Desde mi globo rojo".
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¿Narración, descripción, diálogo?
¿Y si elegimos un procedimiento literario distinto? ¿Por cuál podemos optar?
"Va fluctuando en las olas profundas del sueño…
Un dinosaurio pigmeo./
Un Tartufo sincero./
Un bonsái de sequoya gigante./
Una causa limeña de camarones en almíbar./
Un gusano de seda en parapente./
Un helado de sopa de gaspacho./
Una bandada de tordos blancos y de palomas negras./
Una foca surfeando en el Amazonas./
Un prócer lampiño y sin caballo./
Un cardumen de hipocampos azules./
Un… una…/
De "Un prócer lampiño".
¿Y si intentamos escribir un texto de horror?
"Los rumores se acallan en la galería… Milena se acerca…/
- Voy a descubrir la sorpresa que se anunciaba en la invitación. Retira el paño negro… es una cama cubierta con sábanas blancas, que se introduce en un amplio tubo… ella misma se ata los pies… y a continuación se recuesta, apoya la nuca en la muesca de madera.
Extiende un brazo y comienza a girar la manivela; acerca el dispositivo que pende sobre su cabeza… la sangre destila por los costados… su lengua es atrapada por la guillotina… ya no tiembla. Su mano cae inerte…
De "El invento".
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"De un parante podrido asoma un gusano gordo que parece burlarse de su inocencia… Una mancha de humedad y ladrillos flojos debajo de la mesada (…)"
"Un silencio sofocante se apoderó del ambiente cuando apareció una lápida desdibujada por el tiempo y el óxido. Un mensaje: Los monstruos de la noche los guiarán".
De "Desde la ultratumba".
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Sobre los personajes
¿Podríamos crear un personaje héroe, protagonista y ponernos en sus zapatos?
- Pardón. ¿Por qué se llama Le Procope?
- Es por Procopio del Coltelli, un veneciano que fundó este mismo restaurante en 1686.
- Se dice que aquí se reunían los principales políticos y escritores… Era habitual ver a Monseñor Diderot, y también a Monsier Guillotín, el que creó el verdugo mecánico…
Se sienta en la vereda para ver a los artistas callejeros. Se pregunta por los oprimidos de hoy, las injusticias, los inmigrantes, por las ideas de la razón, la libertad, la igualdad…
Ve sobrevolar a tres querubines culones por el cielo de París. Son Montesquieu, Rousseau y Voltaire…
De "La vie en rose".
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El amor, la pasión...
¿Cómo escribiríamos un texto sobre el amor, la pasión, el desamor, el erotismo?
"Unas cuantas diferencias hay entre ambos… Pero ¿por qué sólo verlas, si son más las delgadas uñas de la afinidad, que se hunden en la piel? ¿Si el hálito de las bocas se sumergen en un mar salado y tempestuoso? ¿Si las manos maravillosas dibujan castillos de arena que no se derrumban? Si los ojos descubren ignotos paisajes en la profundidad de las almas?
¿Si los labios se funden en una laguna de verano o en un campo de alfalfas? ¿Si el olor de los cuerpos sudorosos flota como un veneno plácido sobra la almohada y sueño? Soñamos en camas distantes que se enfrían en la madrugada".
De "Códigos encriptados".
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"(…)Te llamaré para tomarnos un largo café, cuando pasen las lluvias - dijo…
- Basta de cháchara, me dije…
(…) Busqué una expresión para dar por terminado el asunto.
Almajaia, dicen en Granada, es el más allá… Miré hacia atrás, cuando salpiqué mi espalda de barro y grité Almajaia, para dar vuelta la página de esa incipiente historia que no fue.
De "Almajaia".
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Reflexión y ficción
¿Cómo transformar un texto reflexivo en ficción?
"Tampoco se trata de encontrar tu media naranja, porque ambos son individualidades originalísimas. Son cada uno una naranje entera, jugosa y dulce, que ejercen su yo de modo independiente, y si se da, con suerte, habrá complementariedad, No completud, aunque él diga sí, habrá amistad. ¿Será?"
De "Diatriba con especulaciones dialécticas".
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"Si afuera está el pasado, el futuro se concentra esa mañana espléndida de la llanura (…)"
"Arropado entre algodones ve la carita redonda del niño que ha nacido los días anteriores. Es el hijo de Damián. Tez blanca con unas manchas pequeñísimas sobre la nariz. Los cabellos? Todavía no se sabe, aunque la cabecita está cubierta de pelusitas negras. Los ojos? Tampoco se sabe. Cuando crezca un poco quedarán más definidos los rasgos".
De "En dos segundos".
Hasta la próxima.
Contactos
Para contactar con la autora: [email protected]. Facebook e Instagram @lilian.costamagna / @letras barilochenses.