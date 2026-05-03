Ruido gratuito y anomia, formas de violencia contra la sociedad

Festejo de egresados: una violación constante y peligrosa de varias normas, comenzando por la más elemental: el respeto a la comunidad a la que van a comenzar a servir en breve. La falta de empatía hacia las personas, animales, adultos mayores, enfermos y leyes explícitas, no anticipa buenos aportes a la sociedad. Más bien, todo lo contrario.