La inauguración del nuevo edificio anexo del Palacio de Justicia de Santa Fe dejó este martes una imagen institucional esperada y otra inesperada.
La bendición del nuevo anexo judicial reabrió el debate sobre el Estado y la Iglesia en Santa Fe
El obispo auxiliar Matías Vecino encabezó la ceremonia por invitación del presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez. El acto oficial volvió a poner en discusión el alcance del principio de neutralidad que establece la Constitución santafesina. Además, hubo un intercambio distendido entre Gutiérrez y el gobernador Maximiliano Pullaro por el reparto del agua bendita.
Mientras las autoridades celebraban la habilitación de una obra largamente postergada, la ceremonia incluyó una bendición católica encabezada por el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santa Fe, monseñor Matías Vecino, un gesto que volvió a poner bajo la lupa la relación entre el Estado provincial y la Iglesia tras la reforma constitucional de 2025.
La participación del religioso no fue casual. El propio Vecino reveló que había sido convocado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez.
"Debo confesar que el doctor Gutiérrez también fue insistente conmigo; se ve que insiste a todo el mundo", dijo al comenzar su intervención, despertando las primeras sonrisas del auditorio.
La referencia no fue inocente: minutos antes, el titular de la Corte había contado que debió insistir reiteradamente ante el ministro de Economía, Pablo Olivares -a quien agradeció personalmente-, para conseguir las partidas que permitieron concluir el edificio.
Justicia y misericordia
Antes de impartir la bendición, Vecino explicó que no pretendía ofrecer "una doctrina jurídica", sino compartir una reflexión inspirada en el Evangelio según San Mateo (25:31-46), el pasaje conocido como "El juicio de las naciones".
Durante una homilía breve, sostuvo que la tradición cristiana también ha contribuido a moldear la concepción occidental de la justicia y puso el acento en la situación de los sectores más vulnerables.
"El pobre, los últimos, los desvalidos e incluso los encarcelados son objeto de la misericordia del Juez, no de la condena", afirmó. Y agregó que asistir al necesitado "es un acto de justicia", porque la dignidad humana exige que las necesidades básicas estén garantizadas.
En el cierre dejó una definición que trascendió el plano religioso: "La justicia no es privativa de un poder dentro del Estado sino de toda la sociedad".
El momento distendido
Terminada la reflexión, el obispo invitó a rezar un Padre Nuestro y comenzó la bendición del edificio.
Fue entonces cuando se produjo una escena que quedó registrada tanto por la transmisión oficial del Poder Judicial como por las cámaras de los medios presentes.
Mientras Vecino tomaba el hisopo para esparcir el agua bendita, el gobernador Maximiliano Pullaro le hizo un gesto para que rociara especialmente al presidente de la Corte. Gutiérrez respondió de inmediato, señalando al mandatario provincial y pidiendo: "A él el doble".
Sin perder el humor, el obispo remató la secuencia con una frase que provocó risas entre los presentes: "Si tengo que tirar agua bendita acá se me acaba".
Luego se concretó la bendición de la placa y el tradicional corte de cintas que dejó formalmente inaugurado el edificio.
Una ceremonia bajo observación
Más allá de la anécdota, la presencia de una ceremonia religiosa dentro de un acto oficial adquiere otra dimensión a la luz de la nueva Constitución santafesina.
Desde septiembre de 2025, el artículo 3 establece que la provincia "asegura la distinción entre el Estado y el orden religioso y no establece religión oficial". Asimismo, dispone que la relación con la Iglesia Católica, las demás iglesias y los cultos legalmente reconocidos debe regirse por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad.
El texto no impide que existan vínculos de cooperación entre el Estado y las organizaciones religiosas. Sin embargo, la decisión de incorporar una bendición litúrgica en la inauguración de una dependencia judicial reabre la discusión sobre cómo debe interpretarse, en la práctica, ese principio de neutralidad.
La escena adquiere mayor relevancia porque no se trató de una celebración organizada por una institución religiosa, sino de un acto oficial del Poder Judicial, encabezado por el presidente de la Corte Suprema y con la presencia del gobernador, ministros, legisladores y demás autoridades provinciales.
En ese contexto, la participación del obispo auxiliar —a pedido expreso de Gutiérrez, según él mismo reveló— sumó un elemento institucional que trasciende la inauguración del edificio y vuelve a poner sobre la mesa cómo debe interpretarse, en los actos oficiales, el principio de neutralidad religiosa consagrado por la Constitución provincial.