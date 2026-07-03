Rito inaugural

La bendición del nuevo anexo judicial reabrió el debate sobre el Estado y la Iglesia en Santa Fe

El obispo auxiliar Matías Vecino encabezó la ceremonia por invitación del presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez. El acto oficial volvió a poner en discusión el alcance del principio de neutralidad que establece la Constitución santafesina. Además, hubo un intercambio distendido entre Gutiérrez y el gobernador Maximiliano Pullaro por el reparto del agua bendita.