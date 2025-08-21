Sanción en el Congreso

Nueva ley de ATN: para Olivares, se avanza hacia un sistema con menos discrecionalidad

"Se apunta a un mecanismo que minimice la arbitrariedad, y evite una acumulación permanente de los recursos", planteó el ministro de Economía. Bregó porque el presidente no vete la norma, ya que el reparto incluye también a la Nación.