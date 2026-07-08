El Gobierno de la Provincia de Santa Fe dio este miércoles un nuevo paso en su plan de fortalecimiento de la infraestructura hídrica con la apertura de nueve ofertas económicas para ejecutar la ampliación del Acueducto de la Costa, una obra estratégica que demandará una inversión oficial de $ 7.639 millones y permitirá garantizar el acceso al agua potable a más de 15.000 vecinos de los barrios Colastiné, en la ciudad de Santa Fe, y Villa California, en San José del Rincón.
El gobierno de Pullaro impulsa una obra clave para ampliar el acceso al agua potable en la costa santafesina
La licitación para ampliar el Acueducto de la Costa ratifica el plan de inversión en infraestructura hídrica del Gobierno de Santa Fe. Con un presupuesto oficial superior a los $ 7.600 millones, la obra permitirá que más de 15.000 vecinos de Colastiné y Villa California accedan al servicio de agua potable.
El acto, realizado en la Estación Municipal Colastiné, fue encabezado por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, que destacó la amplia participación empresaria y la transparencia del proceso licitatorio.
“Agradecemos a las empresas que confiaron en el sistema de contratación de la Provincia. Acá no hay empresas preferidas: todos compiten en igualdad de condiciones y será adjudicada la mejor oferta. Esa confianza también es un reconocimiento a la forma en que administra el Gobierno de Santa Fe”, afirmó.
El ministro remarcó además el alcance estructural de la intervención. “Vamos a duplicar la capacidad de producción de agua potable. Al mismo tiempo extenderemos el acueducto hasta Villa California, donde hoy no existe red domiciliaria, para que, mediante el sistema de contribución por mejoras, los vecinos puedan acceder al servicio”, explicó.
Enrico subrayó que la ejecución de la obra responde a una decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro. “Fue el gobernador quien definió priorizar esta inversión porque entiende que garantizar el acceso al agua potable es una de las obras que más transforma la calidad de vida de una comunidad”, sostuvo.
Una respuesta a una deuda histórica
El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, destacó el trabajo conjunto entre Provincia y municipios, y calificó la obra como “una respuesta a una deuda histórica con los vecinos”.
Además, valoró el nivel de participación en la licitación: “Que haya nueve ofertas demuestra que existe confianza en un gobierno que administra con transparencia y destina los recursos a las necesidades reales de la gente”.
En la misma línea, el intendente de San José del Rincón, Andrés Soperez, afirmó que “esta gestión cumple con los compromisos que asume”. Señaló que, gracias a esta obra, "en el año del 445.º aniversario de la ciudad, la mitad de los habitantes de Rincón podrá acceder al agua potable. Son decisiones políticas que cambian la vida de las personas”.
Una obra para ampliar el abastecimiento
El secretario provincial de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, explicó que el proyecto demandará 12 meses de ejecución y se desarrollará en dos frentes simultáneos.
Por un lado, se ampliará la planta potabilizadora de San José del Rincón para duplicar su capacidad de producción.
En paralelo, se ejecutará el nuevo tramo del acueducto y se construirán dos cisternas: una en Villa California, que abastecerá a unos 5.000 habitantes, y otra en Colastiné, destinada a otros 10.000 vecinos. Además, la red se extenderá hasta el barrio Las Paltas, incorporando nuevos sectores al servicio.
Participaron también la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes; el presidente del Concejo Municipal de Santa Fe, Sergio Basile; la directora provincial de Acueductos, Paula Nardin; y el director provincial de Agua y Saneamiento, Abel Siebenhaar; junto con legisladores, concejales y autoridades provinciales y municipales.
Nueve ofertas
En la licitación se presentaron las siguientes ofertas económicas: la Unión Transitoria (UT) Obring–Supercemento, con una propuesta de $ 13.418.442.978,45; la UT Pirámide–S&D, $ 9.424.000.000; Brajkovic S.A.I.C., $ 11.312.654.000; la UT Mundo–ECP $ 9.476.391.049,53; Tecsa S.A., $ 10.526.657.869; la UT Winkelmann–Montaño–Bauza, $ 8.634.000.000; Cocyar S.A., $ 11.784.000.000; la UT Bridge–C&E, $ 11.122.664.212,85; y la UT Alca–MN, $ 10.588.209.205,08.
Detalles de la intervención
La obra comprende la ejecución del nuevo acueducto y sus ramales, la ampliación de la planta potabilizadora mediante un nuevo módulo de producción con capacidad de 57 litros por segundo, la construcción de las cisternas de Colastiné y Villa California y la extensión de la red hasta el barrio Las Paltas.
Los trabajos incluyen la instalación de 5.720 metros de cañerías, la incorporación de tres nuevas bombas de captación y la duplicación de producción de la planta de San Jose del Rincón, fortaleciendo el abastecimiento de agua potable para toda la región.