Nueve ofertas

El gobierno de Pullaro impulsa una obra clave para ampliar el acceso al agua potable en la costa santafesina

La licitación para ampliar el Acueducto de la Costa ratifica el plan de inversión en infraestructura hídrica del Gobierno de Santa Fe. Con un presupuesto oficial superior a los $ 7.600 millones, la obra permitirá que más de 15.000 vecinos de Colastiné y Villa California accedan al servicio de agua potable.