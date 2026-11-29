Rafael Gutiérrez recibe a El Litoral en el Salón de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, que todavía preside, pero a pocas horas de abandonar ese recinto en el que se desenvolvió durante 26 años.
Rafael Gutiérrez: "Los tres poderes del Estado tienen que escucharse, y también escuchar a la gente"
Tras 26 años como integrante de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el magistrado se retira de los tribunales. En una extensa entrevista con El Litoral, repasó su trayectoria, defendió la independencia judicial, reivindicó el diálogo entre los tres poderes del Estado y destacó las obras de infraestructura y los cambios procesales impulsados durante su gestión.
El cierre de ciclo abarca en rigor 52 años, los que dedicó al Poder Judicial de Santa Fe, en un recorrido que comenzó en los tribunales de Vera y terminó en el máximo tribunal de la provincia.
A tono con la circunstancia, el magistrado hizo ante este medio un balance de su trayectoria, recordó las transformaciones que atravesó la Justicia santafesina y puso el acento en una preocupación que, según sostuvo, excede las discusiones coyunturales: la calidad institucional y el respeto por la división de poderes.
—Después de 26 años en la Corte y 52 en el Poder Judicial, ¿cómo siente volver al llano?
—La verdad es que nunca pensé que iba a tener un reconocimiento tan importante, fundamentalmente de la gente. No solamente del Poder Judicial. He tenido una vida acá adentro. Me tocó trabajar con los padres, con los abuelos, con sus hijos y hasta con sus nietos. Siempre traté de defender al Poder Judicial, no solamente en su independencia, sino también en todo lo relacionado con las necesidades de infraestructura y los salarios.
Me voy con el reconocimiento de la gente, y eso es algo que valoro muchísimo. Quiero que recuerden que trabajé verdaderamente muchos años, dejando de lado cuestiones personales y familiares.
—Usted siempre insistió en las condiciones laborales de quienes integran el Poder Judicial. Es una suerte de "batalla cultural" también, frente a la percepción que tienen muchos santafesinos.
—Creo que es importante que la gente entienda cómo funciona el Poder Judicial. No hablemos solamente de los jueces y los funcionarios, que tienen una dedicación prácticamente full time. También está el personal, que tiene que estar a disposición de acuerdo con las necesidades del servicio.
Muchas veces, en los distintos fueros, las audiencias se prolongan y no hay horario. A mí me pasó, cuando era juez de un tribunal colegiado, que empezábamos una audiencia a las 8 de la mañana y eran las 20 o las 21 y todavía estábamos trabajando. Y eso es con el acompañamiento de los jueces, los secretarios y los empleados.
Para los empleados también es casi un trabajo full time. Son pocas las cosas que pueden hacer porque están dedicados al Poder Judicial. Por eso siempre planteé la cuestión salarial, desde que era miembro del Colegio de Magistrados, y el reclamo de equiparación con la Justicia nacional.
Entiendo que los salarios han quedado relegados en todos los ámbitos, no solamente en el Estado, sino también en el sector privado. Pero, más allá del compromiso personal que cada uno asume, hay que reconocer el trabajo como corresponde.
—Usted planteó en otras ocasiones esa misma preocupación por la situación económica, pero a la vez advirtió que no debe hacer perder de vista la calidad institucional.
—Por supuesto que es preocupante que la gente no llegue a fin de mes. Pero creo que lo más preocupante, tanto en el ámbito provincial como en el nacional, es la calidad institucional.
Hay que terminar con los agravios, basta de querer sacar ventajas políticamente. Sobre todo, quienes tenemos responsabilidades en cada uno de los poderes del Estado tenemos que mantener el equilibrio entre los tres poderes.
Yo he dicho reiteradamente que la democracia necesita diálogo y consenso. Y cuando hablo de diálogo me refiero a saber escuchar al otro. Yo puedo tener una posición y respetar la posición del otro, pero también debo tener la mente abierta para reconocer que puedo estar equivocado si me aportan cosas nuevas o argumentos que son beneficiosos.
Esto vale para los tres poderes, más allá de la función que tiene cada uno. Nosotros tenemos el control de constitucionalidad y de los actos de gobierno; el Poder Ejecutivo tiene sus responsabilidades y el Legislativo debe legislar. Cada uno tiene su función, pero es necesario que exista diálogo.
-En realidad queda bien hablar de diálogo y por eso todo el mundo lo hace; incluso los que no lo practican. ¿Pero cómo se traduce operativamente ese diálogo en el funcionamiento institucional?
—Es importante que, cuando se va a modificar una ley, se escuche a todos los sectores. Es necesario evitar que una norma salga sin contemplar el marco constitucional, porque después empiezan los cuestionamientos jurídicos y los jueces tienen que determinar si esas disposiciones se ajustan a la Constitución.
Nosotros somos la última instancia, pero antes de llegar a la Corte, por vía de un recurso de inconstitucionalidad, todo pasa por las instancias judiciales previas.
Por eso es importante escuchar no solamente a los integrantes del Poder Judicial, sino también a los colegios de abogados, a los ámbitos académicos y a todos los sectores que puedan aportar.
—En lo institucional usted siempre menciona el Plan Estratégico de la Justicia Santafesina de 2006 como una experiencia señera.
—Fue un salto cuantitativo y cualitativo para el Poder Judicial. En 2006 llevamos adelante el Plan Estratégico de la Justicia Santafesina, con la participación de los tres poderes del Estado. Se formaron 13 comisiones en las que había integrantes del Poder Judicial, del Ejecutivo, del Legislativo, del ámbito académico, de los sectores gremiales y de los colegios de abogados.
Se trabajó sobre todos los códigos de procedimientos, la Ley Orgánica y el mapa judicial. No fue simplemente ir y firmar un convenio. Se estableció un trabajo concreto, con plazos. Recuerdo que comenzaron a trabajar en abril y que ya en agosto teníamos avances muy importantes.
Por ejemplo, el Código Procesal Penal que después se puso en funcionamiento, con algunas modificaciones, fue uno de los resultados de ese trabajo. También se avanzó con el Código Procesal Civil, el Código Laboral y distintas modificaciones de la Ley Orgánica.
Fue un aporte de opinión de todos los sectores relacionados con el Poder Judicial y de los tres poderes del Estado. Después, por supuesto, era la Legislatura la que tenía que dictar las normas. Pero se le entregaba un trabajo muy importante, que permitió avanzar en muchas modificaciones positivas.
-De todos modos, la reforma procesal penal generó muchas discusiones y usted mismo se opuso en algunos aspectos, incluso desde lo jurisdiccional. ¿Considera que no obstante fue positiva?
—Indudablemente, era un cambio fundamental. Se trataba de un procedimiento totalmente distinto, con la incorporación de la oralidad y todo lo que eso implica. También cambiaba la mentalidad de los nuevos fiscales, de la Defensa Pública, de las partes y de los abogados.
Creo que fue un salto positivo. Pero siempre dije que no alcanza solamente con reformar y poner en funcionamiento un código. También hay que contemplar que eso va a requerir más gente, recursos y toda la infraestructura necesaria para llevar adelante el procedimiento.
No se trata solamente de dictar una norma. Hay que poner a disposición todos los instrumentos para que pueda funcionar correctamente.
- También, y esto de manera muy reciente, le tocó desde la Corte hacer planteos sobre la reforma de la Constitución de la Provincia y las nuevas leyes de seguridad.
—Nosotros fuimos a la Legislatura y también participamos ante las comisiones correspondientes de la Convención Constituyente. Últimamente estuvimos opinando sobre algunas cuestiones vinculadas con las leyes de seguridad.
Pero también tenemos que ser cuidadosos. Podemos señalar que podría haber conflictos de constitucionalidad, pero no podemos avanzar sobre cuestiones que en el futuro podríamos tener que interpretar y resolver como jueces.
Tenemos que preservar esa independencia. No podemos comprometernos anticipadamente con una opinión sobre una cuestión que después puede llegar a la Corte.
—Si tuviera que elegir una parte de su trayectoria que lo haya marcado especialmente, ¿cuál sería?
—Todo el trabajo constante y, fundamentalmente, la prioridad que siempre le di al interior de la provincia.
Yo inicié mi carrera judicial en 1975, en los tribunales de Vera. Eso me marcó mucho. Vera tenía un tribunal que funcionaba en un edificio de la década del 30. En aquella época, por el funcionamiento de La Forestal y de la Cuña Boscosa, había una actividad económica importante. Estaba el Banco Nación, el Banco Provincia y después, lamentablemente, todo eso fue disminuyendo.
Cuando vine a Santa Fe y me incorporé al Colegio de Magistrados, tratamos de acompañar todas las iniciativas y necesidades que tenía el interior. Después, desde la Corte, impulsamos también ese trabajo para mejorar las condiciones de funcionamiento de los tribunales en toda la provincia.
—¿Qué dificultades implicaba trabajar en Vera hace más de 50 años?
—Los medios de comunicación eran muy distintos. Estábamos a 250 kilómetros de la capital y muchas veces el interior tenía poca atención de los tres poderes del Estado.
Por eso siempre traté de llevar esas necesidades a los ámbitos donde podía plantearlas. Primero desde el Colegio de Magistrados y después desde la Corte. Me parecía fundamental que la Justicia tuviera presencia en toda la provincia y que la gente pudiera acceder al servicio sin tener que depender de trasladarse a Santa Fe.
- En materia de infraestructura, ¿cuáles fueron los avances que más destaca?
—Desde 2005 y 2006 empezamos a impulsar distintas iniciativas y después, fundamentalmente en 2016, con el gobernador Miguel Lifschitz, firmamos un plan de infraestructura para el Poder Judicial.
A partir de ahí se concretaron obras y nuevos edificios en San Cristóbal, Reconquista, Cañada de Gómez, Casilda, San Lorenzo, Villa Constitución y otras localidades.
Todo eso tuvo una importancia enorme. No solamente por el edificio judicial en sí, sino por lo que representa para cada comunidad. En Reconquista, por ejemplo, la infraestructura nueva generó un movimiento alrededor del edificio: estacionamiento, espacios públicos y también nuevos comercios.
Hay un movimiento diario de integrantes del Poder Judicial y de gente que concurre a realizar trámites. Entonces, el impacto va mucho más allá de la actividad judicial.
—¿Qué le quedó pendiente, que le hubiera gustado concretar antes de dejar la Corte?
—Me hubiera gustado haber iniciado el edificio en Rafaela. Estábamos muy avanzados. Teníamos los planos hechos y se había firmado un convenio con la Provincia, pero tuvimos algunos inconvenientes en el Concejo Municipal.
Era un proyecto que no contemplaba solamente la infraestructura del Poder Judicial. También estaba previsto que el Concejo Municipal tuviera un lugar propio, porque actualmente funciona en el edificio de la Municipalidad. Iban a estar también el Registro Civil y otras dependencias.
Era un lugar muy estratégico, cerca de la ruta 34, pensado para concentrar distintas dependencias del Estado. Me hubiera gustado que ese proyecto pudiera concretarse.
—En tantos años compartió la Corte y otros ámbitos institucionales con distintas generaciones de magistrados. ¿Qué importancia le asigna a la diversidad de miradas dentro del Poder Judicial?
—Creo que es necesaria una integración de la Corte que contemple distintas procedencias: la profesión, el ámbito académico y, fundamentalmente, los integrantes de la carrera judicial.
Cada uno tiene una visión particular y puede aportar su experiencia. Lo importante es que todas esas miradas puedan integrarse a través del diálogo y de la responsabilidad institucional.
Recuerdo que, cuando era secretario del Colegio de Magistrados, fui a una reunión con el presidente de la Corte de aquel entonces (no voy a decir el nombre). Había pedido a los jueces y funcionarios que me transmitieran sus necesidades y las llevé anotadas. El presidente me dijo que yo era el único que siempre iba a protestar.
Yo le aclaré que no iba en nombre de Rafael Gutiérrez, sino como secretario del Colegio de Magistrados. Iba a plantear las necesidades de los jueces y funcionarios que representaba.
Eso es lo que considero importante: entender que uno no está ahí solamente por sí mismo, sino que representa una institución y tiene que llevar las inquietudes de los demás.
—Durante su paso por la Corte atravesó momentos complejos de la provincia y del país. ¿Cuál fue el principal desafío?
—Creo que lo que mencioné anteriormente: la calidad institucional. Hay que respetarse entre los tres poderes y también saber escuchar a la gente.
Yo ando mucho por la calle, camino por la ciudad, voy a la cancha de fútbol de los dos clubes y escucho a la gente. El otro día, cuando salía de la cancha de Unión, se me acercaron algunos policías preocupados por sus cuestiones laborales.
Les dije que los escuchaba, pero que la solución no pasaba por el Poder Judicial, sino por otro lado.
También están los conflictos que tuvimos que resolver por la nueva ley previsional, los ajustes, los aportes y los planteos de docentes, empleados públicos y magistrados por los topes. Todo eso genera controversias que nosotros tenemos que resolver institucionalmente, a través de las sentencias.
- El proceso de renovación de la Corte tuvo momentos de tensión y diferencias. ¿Qué mensaje les deja a quienes continuarán y a quienes se incorporarán al tribunal?
—A quienes vienen les deseo que pongan todo de su vida para dedicarse a esta función. No por ellos, sino por la gente. Nosotros tenemos que estar para darle respuestas a la gente.
Más allá de las diferencias que marcamos en cuánto a cómo se desarrolló el proceso de selección, lo importante es que quienes lleguen comprendan la responsabilidad que tienen. El Poder Judicial está para darle respuestas a la gente.
—¿Qué significa para usted dejar la Corte después de tantos años? ¿Piensa continuar participando de la vida pública?
—Yo dije que sobre ese tema iba a decidir a partir del día en que me fuera. Lo fundamental es que me voy con el reconocimiento de la gente.
Lo dije también en distintos ámbitos: en el gremio, en el Colegio de Magistrados, en la Universidad Católica. Lo único que quiero es que recuerden que trabajé.
Fueron muchos años de dedicación, dejando de lado cuestiones personales y familiares. Ahora quiero dedicarles tiempo a ellos. Mis hijos ya son grandes, pero tengo mis nietos y muchas cosas que me gustaría disfrutar. Quiero estar más con mi familia.
Y, como siempre digo, me quiero ir de acá y que todo el mundo pueda decir: «El Rafa era un buen tipo».