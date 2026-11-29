De cara a su último día en el Poder Judicial

Rafael Gutiérrez: "Los tres poderes del Estado tienen que escucharse, y también escuchar a la gente"

Tras 26 años como integrante de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el magistrado se retira de los tribunales. En una extensa entrevista con El Litoral, repasó su trayectoria, defendió la independencia judicial, reivindicó el diálogo entre los tres poderes del Estado y destacó las obras de infraestructura y los cambios procesales impulsados durante su gestión.