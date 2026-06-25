En el Senado

Sturzenegger defendió la reforma que abre la puerta a empresas con IA y sin humanos

El ministro de Desregulación expuso ante la Comisión de Legislación General junto a Paula Taddei Farfán y Alejandro Ramírez. El proyecto del Ejecutivo busca reemplazar la ley vigente desde 1972, incorpora sociedades automatizadas y DAO, digitaliza trámites y desata reparos sobre responsabilidad, control estatal, lavado y empleo.