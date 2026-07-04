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Rosario fortalece la prevención del cáncer de mama con una nueva política pública

Hace tres años el municipio empezó a identificar a las mujeres que estaban fuera del sistema de controles. Hoy la estrategia abrazó la historia de la lucha contra la enfermedad en la ciudad y se convirtió en un programa permanente, integrando al sector privado y revirtiendo la proporción de mujeres sin estudios preventivos dentro de la red municipal.