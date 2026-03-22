Joaquina Benitendi: de Villa Minetti a River Plate con esfuerzo y talento

Joaquina Benitendi Franich, de la categoría 2014, es oriunda de la localidad de Villa Minetti, en el departamento 9 de Julio, donde el fútbol femenino aún no está desarrollado como en otros puntos del país y las oportunidades para las niñas son muy limitadas.
Desde los 5 años juega con varones por falta de competencia femenina. Entonces, para entrenar y disputar torneos con otras niñas debe viajar largas distancias. Aunque en el último tiempo esto fue cambiando un poco, debido a que hay otras niñas interesadas en el deporte que también empezaron a incursionar en el fútbol.
Es delantera o volante, diestra, y entrena con constancia y disciplina, junto al acompañamiento permanente de su familia, con un sueño claro: crecer en el fútbol.
Es hincha de Boca Juniors, pero no tiene problema en ponerse la camiseta de cualquier otro club, incluido River Plate, que en las últimas horas confirmó que se sumará a su escuela deportiva.
Tras ser seleccionada para River, la joven de Villa Minetti se prepara para nuevos desafíos, con la mirada puesta en la Selección Argentina.
En una entrevista con este medio, Joaqui contó que empezó a jugar al fútbol de pequeña con su hermano y, a los 5 años, en una escuelita de Villa Minetti, donde jugaba con todos varones. “Al principio me costó mucho, pero después me acostumbré; ahora es normal para mí. Nunca me discriminaron ni me dijeron nada, pero, por ejemplo, no me daban los pases en la cancha. Después me cambié al Club Sportivo. Hay muchas chicas a las que les encanta jugar al fútbol, pero quizás no se animan a jugar con varones, tienen vergüenza o se sienten incómodas”.
Trayectoria
A su corta edad, Joaquina logró muchos objetivos y cumplió varios sueños. Gracias a su talento y al acompañamiento de su familia, jugó en el Club Atlético Tostado, en Atlético de Rafaela, integró el Selectivo Norte en Argentinos Juniors, realizó entrenamientos en el predio de la AFA en Ezeiza e hizo pruebas en Colón de Santa Fe. Todos estos lugares también le permitieron conocer jugadores de distintos equipos del fútbol argentino.
Incluso tiene experiencias internacionales, ya que estuvo en la academia del FC Barcelona en España en 2025, compitiendo con academias de todo el mundo y jugando con compañeros varones. Además, participó de un entrenamiento en Punta Cana FC, en República Dominicana. Ella define ambas como “experiencias increíbles”.
Sin dudas, el talento de Joaquina no tiene techo y aún quedan muchos sueños por cumplir con esfuerzo y sacrificio.
De Villa Minetti a River Plate: Joaquina, una joven promesa del fútbol y su sacrificio en el norte santafesino.
Tal como se describe en sus redes sociales, explica que tuvo que buscar otros rumbos: “En mi localidad no hay competencia formal femenina; por eso crecí entrenando con varones, desarrollando carácter, intensidad y adaptación al juego. Entreno con compromiso y disciplina, preparándome para competir en un entorno de mayor exigencia”.
Joaquina también es buena estudiante: cursa séptimo grado e incluso es escolta de la bandera, así que tampoco puede descuidar la educación y debe combinar sus tiempos con los entrenamientos, los viajes y los partidos.
“Yo juego de mediocampista, un poco más adelantada; hago un poco de todo en la cancha: gambeteo, corro, pateo. Si quieren que juegue en otra posición, no tengo problema. Mi objetivo sería llegar a un club de Primera y mi máximo sueño es llegar a la Selección Argentina. Mi corazón es de Boca, pero juego en River y, mientras juegue al fútbol, la camiseta no importa de qué club sea. Mi jugadora preferida es Aitana Bonmatí, del Barcelona; tiene tres Balones de Oro. Para mí es un orgullo: la vi jugar y dije ‘quiero ser como ella’”.
El acompañamiento de su familia
Diego, el papá de Joaquina, comentó: “Para nosotros ya es costumbre. Hace muchos años que venimos apoyándola. Ella siente una pasión tremenda por el fútbol y en Villa Minetti todavía no hay fútbol femenino, así que nos toca viajar a donde nos invitan. Con respecto al nivel que está teniendo Joaqui, es algo que va avanzando: entrena todos los días, tiene constancia, una rutina; su mamá es nutricionista y la acompaña también en eso. Somos una familia futbolera y lo nuevo, lo raro y lo lindo es tener una hija futbolista”.
Al ser una nena y tan chica de edad, sus padres son quienes toman las decisiones con respecto a Joaqui y su futuro, pero siempre escuchando lo que piensa, lo que siente y lo que desea.
“A nosotros nos hizo click a sus ocho años, cuando empezó a no tener miedo, cuando comenzó a jugar partidos con varones de igual a igual y no se notaba la diferencia. Como padres también lo sufrimos varias veces, porque había comentarios que no eran buenos por el hecho de ser nena o por el pensamiento de algunos entrenadores que decían que el fútbol era para hombres. Pero hoy en día eso está cambiando mucho, para bien”.
Cumpliendo sueños
Joaqui estuvo viajando a Buenos Aires en las últimas semanas para hacer pruebas en River Plate. De 35 nenas, quedaron solamente cuatro; una de ellas es ella. La semana anterior tuvo que volver a viajar para entrenar y, después de haber pasado varias instancias de evaluación, les dieron la gran noticia de que Joaquina fue la única seleccionada para jugar en River en su categoría 2014.
“Es una noticia hermosa para ella, para nosotros, para las nenas y para el fútbol femenino de toda la zona. Esto salió sin planearlo: Joaquina ya forma parte del plantel Sub 12 de River Plate. Por este año viajará cada 20 o 30 días a entrenar una semana a Buenos Aires, entendiendo el tema de la distancia, los costos y su escolaridad. Tarde o temprano vamos a tener que irnos a vivir a Buenos Aires para seguir acompañando su carrera, y lo bueno es que ellos ven una proyección a largo plazo con Joaqui y por eso River la eligió. Hay que destacar el acompañamiento de la Escuela de River Santa Fe en todo este proceso: para nosotros fue un pilar fundamental para que Joaquina pudiera llegar a realizar la prueba en River”, relató orgulloso su papá, Diego.
Por su parte, ante esta hermosa noticia y tras confirmar que seguirá su carrera en River, la joven jugadora expresó: “Todavía me cuesta creer lo que me está pasando. La verdad es que llegar a River es un sueño que se fue construyendo con mucho esfuerzo, viajes, entrenamiento y mucha constancia detrás, y nunca bajé los brazos. Les quiero agradecer de corazón a las personas que siempre estuvieron conmigo, me apoyaron y creyeron en mí. Esto recién empieza y voy a seguir trabajando con las mismas ganas de siempre”.