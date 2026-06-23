Adabel Guerrero y Rodrigo Alenaz fueron vistos juntos en una función de Drácula II Resurrección y, por primera vez, hablaron ante la prensa sobre la relación que mantienen. La aparición pública se dio luego de que ambos fueran vinculados sentimentalmente, incluso antes de que la artista confirmara su separación de Martín Lamela.
“Estamos conociéndonos”: Adabel Guerrero se mostró junto a Rodrigo Alenaz
Luego de confirmar su separación de Martín Lamela, la actriz se refirió por primera vez a su vínculo sentimental con el empresario, pero aclaró que aún es muy pronto para hablar de noviazgo.
Consultado por los medios, Alenaz se mostró tranquilo y aseguró que atraviesa un buen momento personal. “Sí, todo bien los dos”, expresó al referirse a su vínculo con Adabel.
El empresario también fue consultado sobre cómo vive la exposición mediática tras las versiones que circularon en los últimos meses. “No, no, yo tranquilo”, respondió, aunque reconoció que en su momento algunas situaciones le resultaron incómodas.
¿Cómo se conocieron?
Sin embargo, cuando le preguntaron si ya podían definirse como novios, fue claro: aseguró que todavía no. Además, contó que no se trataba de la primera salida que compartían. “Tenemos vida normal”, precisó.
Alenaz también fue consultado sobre si había hablado con Martín Lamela, expareja de Adabel. Ante esa pregunta, explicó que no tuvo contacto con él y remarcó: “No tengo nada que aclarar”.
Sobre el inicio del vínculo con Guerrero, contó que la relación surgió de manera natural. “Tenemos amigos en común, simplemente”, reveló. Y al hablar de qué fue lo que le llamó la atención de la artista, destacó: “Es una gran mujer, la que todos conocemos”.
La palabra de Adabel Guerrero
Luego de las declaraciones de Rodrigo Alenaz, Adabel Guerrero también habló con la prensa y reconoció que todavía no se siente del todo cómoda con la exposición de su vínculo.
“No es algo que me ponga cómoda todavía. Vinimos separados y la idea era irnos separados, pero sí compartir el espectáculo porque a ambos nos gusta. Me parece que todavía falta un poco para hacer una nota juntos”, sostuvo.
Además, la artista marcó su postura sobre el abordaje de los medios hacia Alenaz. “No está bueno que lo vayan a agarrar a él porque, en todo caso, las notas me las tienen que hacer a mí, no a él”, señaló.
Finalmente, al referirse a la relación, Adabel fue cautelosa. “Estoy bien”, expresó, aunque aclaró que aún no son novios. “Estamos conociéndonos. Novios es un título que lo dice el tiempo también, ¿no?”, concluyó.