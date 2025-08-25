Cuándo arranca Wanda Nara en MasterChef Celebrity

Después de varias especulaciones, Wanda Nara finalmente fue confirmada como conductora de la nueva edición de MasterChef Celebrity en Telefe.
La mediática volverá al reality culinario de Telefe después de meses de rumores, preparando la nueva temporada junto a un grupo de participantes que, en esta ocasión, serán famosos.
Según indicó Luis Ventura, “A pesar de que Wanda fue confirmada por las autoridades de Telefe, en las últimas horas habría habido un debilitamiento de esa situación y suena, por las devoluciones que tuvo Iván de Pineda en los proyectos de Telefe, su figura como una alternativa”.
Sin embargo, la empresaria se mostró este lunes en los estudios del canal, acompañada por su estilista y amigo personal, Kennys Palacios, dando inicio a la etapa de preparación para el reality.
Entre los posibles concursantes se destacan figuras como Juan Carlos Icardi, Rocío Oliva, Chano, Florencia Peña, La Joaqui, Valeria Mazza, Momi Giardina, Sebastián Estevanez, Lizy Tagliani y Marixa Balli, aunque todavía no todos han sido confirmados oficialmente.
El jurado estará integrado por los reconocidos Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, quienes ya elogiaron a Wanda por su profesionalismo y empatía en ediciones anteriores.
Según información de Intrusos, varios participantes ya iniciaron sus prácticas, ya que el 22 de septiembre se realizarán las fotos oficiales y el 23 comenzarán las grabaciones, que se emitirán después de La Voz Argentina.
Wanda no es nueva en el mundo de los realitys culinarios. En 2023 condujo MasterChef Argentina y, en 2024, estuvo al frente de Bake Off Famosos, además de participar en Love Is Blind Argentina. Esta nueva edición le permitirá consolidar su estilo frente a un jurado que ya valora su desempeño y capacidad de conducción.
En redes sociales, la confirmación generó reacciones inmediatas. Wanda compartió un video besando a Mauro Icardi, como un guiño tras el anuncio. Algunos seguidores celebraron su retorno, mientras que otros moderaron su entusiasmo por episodios personales que han tenido alta exposición mediática.
Telefe destacó que, pese a las controversias, la admiración hacia Wanda se mantiene y resaltó que su presencia “genera llamado de celebridades y políticos” para participar del programa, evidenciando su influencia y relevancia en el ámbito del entretenimiento.
Con la fecha de inicio de las grabaciones cercana, Wanda y los participantes se encuentran en plena preparación. La empresaria tendrá la oportunidad de demostrar nuevamente su capacidad de conducción y conectar con el público, consolidando su posición en uno de los realitys más populares del país.
El regreso de Wanda Nara promete combinar su estilo personal con el desafío culinario del programa, asegurando que MasterChef Celebrity mantenga su atractivo entre los televidentes y refuerce la presencia de Telefe en el prime time.
