Santa Fe violenta

Balearon a un hombre para robarle su moto en barrio Guadalupe Oeste

Un hombre de 50 años fue atacado por dos delincuentes en inmediaciones de Candioti y Vieytes. Los asaltantes le dispararon y escaparon con su motocicleta. La víctima fue trasladada al hospital Cullen con una herida de arma de fuego en la espalda y se encontraba estable. Una comerciante de la zona expresó su preocupación: "Si ya te estás llevando la moto, ¿para qué le das un disparo?".