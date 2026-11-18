La violencia volvió a golpear, esta vez, en barrio Guadalupe Oeste de Santa Fe. Un hombre de 50 años que circulaba en motocicleta fue interceptado por dos delincuentes en inmediaciones de Alvear y Vieytes. Sin demasiadas vueltas, los asaltantes le dispararon, lo dejaron herido y escaparon con su vehículo. El episodio provocó un importante despliegue policial y sanitario.
Balearon a un hombre para robarle su moto en barrio Guadalupe Oeste
Un hombre de 50 años fue atacado por dos delincuentes en inmediaciones de Candioti y Vieytes. Los asaltantes le dispararon y escaparon con su motocicleta. La víctima fue trasladada al hospital Cullen con una herida de arma de fuego en la espalda y se encontraba estable. Una comerciante de la zona expresó su preocupación: "Si ya te estás llevando la moto, ¿para qué le das un disparo?".
La víctima fue asistida por una unidad del servicio de emergencias 107 y trasladada al hospital José María Cullen, donde los médicos constataron que presentaba una herida de arma de fuego en la región posterior del tórax, del lado izquierdo. Según las primeras informaciones, su estado era estable.
Los primeros testimonios recogidos en el sector indicaron que durante el ataque se escucharon al menos tres detonaciones. Hasta el momento no se habían informado detenciones.
Tras el hecho arribaron al lugar peritos e investigadores de la PDI quienes inspeccionar la escena y dieron conocimiento de lo sucedido al fiscal en turno.
"¿Para qué le disparas ?
Más allá de la investigación policial, el episodio dejó una profunda preocupación entre quienes viven y trabajan en las inmediaciones. Una comerciante de la zona describió el desconcierto que provocó el hecho, particularmente porque ocurrió en una franja horaria en la que, según explicó, no suelen registrarse episodios de semejante violencia.
"Es la primera vez que pasa algo así a esta hora. Nunca, o muy poco, se ven esas cosas. Sí se llega a ver a veces a la noche", comentó.
La mujer reconoció que la noticia le produjo temor, especialmente por las dificultades que enfrentan quienes deben abrir sus negocios, permanecer durante varias horas en sus lugares de trabajo y luego regresar a sus hogares.
"Te da un poco de miedo porque uno trabaja acá y tiene miedo de salir. A veces pasa que las clientas se van y tienen miedo también hasta de salir", relató.
Pero hubo algo que le resultó particularmente difícil de comprender: que los delincuentes hayan utilizado un arma de fuego contra una persona a la que ya estaban despojando de su motocicleta.
"Si ya te estás llevando la moto, ¿para qué le das un disparo? Es como, ¿para qué? Si ya está. Te estás llevando lo que quieres. Listo, dejá a la persona", reflexionó, todavía conmocionada por lo sucedido.
Vecinos en alerta
La comerciante también recordó otro episodio ocurrido aproximadamente un año atrás, en esa misma zona, que terminó con una mujer mayor gravemente lesionada.
Según contó, una clienta que acababa de realizar una compra fue sorprendida por un delincuente que le arrebató una bolsa. La víctima cayó violentamente contra el suelo y sufrió una fractura de cadera.
"Vino un chico, le arrebató la bolsa y la señora quedó tirada en el piso. Se quebró la cadera", recordó.
Para los vecinos, los robos y arrebatos no son una novedad. Sin embargo, el ataque armado de este miércoles marcó una diferencia por su gravedad y por el horario en que se produjo.
La entrevistada explicó que en el barrio existe una organización comunitaria a través de grupos de WhatsApp y una alarma vecinal. También mencionó la presencia de un trabajador de seguridad privada que recorre distintos sectores, una medida que aporta cierta tranquilidad, aunque no elimina la preocupación.
"Siempre estamos atentos. Nos avisamos cuando vemos pasar a alguien medio sospechoso. Nos mantenemos en contacto por WhatsApp, pero siempre estamos con el corazón en la boca", describió.
El temor también alcanza a los establecimientos educativos del sector, donde, según manifestó, advierten falta de vigilancia.
Mientras la policía procura identificar a los responsables del ataque, Guadalupe Oeste volvió a quedar atravesado por una pregunta que resume el sentimiento de muchos de sus habitantes: hasta dónde puede llegar la violencia de quienes están dispuestos a disparar incluso después de haber conseguido lo que fueron a buscar.