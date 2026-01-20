Pronóstico favorable

Esquizofrenia: causas, síntomas y tratamiento de una enfermedad mental que hoy tiene abordaje

Aunque todavía arrastra estigmas y prejuicios, la esquizofrenia es una enfermedad mental tratable. Un profesional explicó cuáles son las señales tempranas, cómo se manifiesta y por qué la detección precoz y el acompañamiento integral cambian de manera decisiva la calidad de vida de quienes la padecen.